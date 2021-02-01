Онлайн-конференция о старте международной программы SDG Ambition
16:42 01.02.2021 (обновлено: 18:05 01.02.2021)
3 февраля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн пресс-конференцию, посвящённую официальному старту в России и Беларуси SDG Ambition – международной программы Глобального договора ООН в интересах Целей устойчивого развития.
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Участники:
- начальник отдела ЭКОСОС и региональных комиссий ООН Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Тарас ПРОНИН;
- председатель страновой команды ООН в России, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ;
- руководитель Департамента многостороннего экономического развития и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- управляющий директор, руководитель Департамента "Стратегия" Accenture в России Андрей СКОРОЧКИН;
- генеральный директор ПАО "ФосАгро" – участник Глобального договора ООН в статусе LEAD Андрей ГУРЬЕВ;
- постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна КАЗАНА-ВИШНЕВЕЦКИЙ (Беларусь);
- cоучредитель, исполнительный директор Future-Fit Foundation Мартин РИЧ (Великобритания);
- исполнительный директор национальной сети Глобального договора ООН в Швейцарии Антонио ХОЙТЕ (Швейцария);
- генеральный директор национальной сети Глобального договора ООН в Финляндии Петтиина НИИРАНЕН (Финляндия);
- руководитель национальной сети Глобального договора ООН в Индии Таманяна ГИРДХАР (Индия);
- исполнительный директор сети Глобального договора ООН в Беларуси Максим ПОДБЕРЕЗКИН (Беларусь).
Модератор - исполнительный директор Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина ВАШУКОВА.
SDG Ambition – шестимесячный обучающий акселератор для компаний, которые откликнулись на призыв ООН о необходимости более заметного и быстрого прогресса бизнеса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года и заинтересованы в получении новых компетенций и знаний, которые необходимы для трансформации бизнес-стратегий и деловой практики.
Реализация Программы, которая была анонсирована Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сфокусирована на эффективности корпоративных действий с учетом локальных перспектив в глобальном контексте ЦУР и подразумевает серию вебинаров, лекций, локальных экспертных сессий, работу на онлайн-платформе SDG Ambition, публичные мероприятия и дискуссии, в том числе на международных площадках в 2021 году. Российская национальная сеть Глобального договора ООН вступает в Программу совместно с национальной сетью Глобального договора ООН в Беларуси, реализуя трек "Россия + Беларусь", который объединяет 29 участников из России и 11 участников из Беларуси.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- начальник отдела ЭКОСОС и региональных комиссий ООН Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Тарас ПРОНИН;
- председатель страновой команды ООН в России, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ;
- руководитель Департамента многостороннего экономического развития и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- управляющий директор, руководитель Департамента "Стратегия" Accenture в России Андрей СКОРОЧКИН;
- генеральный директор ПАО "ФосАгро" – участник Глобального договора ООН в статусе LEAD Андрей ГУРЬЕВ;
- постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна КАЗАНА-ВИШНЕВЕЦКИЙ (Беларусь);
- cоучредитель, исполнительный директор Future-Fit Foundation Мартин РИЧ (Великобритания);
- исполнительный директор национальной сети Глобального договора ООН в Швейцарии Антонио ХОЙТЕ (Швейцария);
- генеральный директор национальной сети Глобального договора ООН в Финляндии Петтиина НИИРАНЕН (Финляндия);
- руководитель национальной сети Глобального договора ООН в Индии Таманяна ГИРДХАР (Индия);
- исполнительный директор сети Глобального договора ООН в Беларуси Максим ПОДБЕРЕЗКИН (Беларусь).
Модератор - исполнительный директор Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина ВАШУКОВА.
SDG Ambition – шестимесячный обучающий акселератор для компаний, которые откликнулись на призыв ООН о необходимости более заметного и быстрого прогресса бизнеса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года и заинтересованы в получении новых компетенций и знаний, которые необходимы для трансформации бизнес-стратегий и деловой практики.
Реализация Программы, которая была анонсирована Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сфокусирована на эффективности корпоративных действий с учетом локальных перспектив в глобальном контексте ЦУР и подразумевает серию вебинаров, лекций, локальных экспертных сессий, работу на онлайн-платформе SDG Ambition, публичные мероприятия и дискуссии, в том числе на международных площадках в 2021 году. Российская национальная сеть Глобального договора ООН вступает в Программу совместно с национальной сетью Глобального договора ООН в Беларуси, реализуя трек "Россия + Беларусь", который объединяет 29 участников из России и 11 участников из Беларуси.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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