https://ria.ru/20210201/sdg-ambition-1595542708.html

Онлайн-конференция о старте международной программы SDG Ambition

Онлайн-конференция о старте международной программы SDG Ambition

3 февраля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн пресс-конференцию, посвящённую официальному старту в России и Беларуси SDG Ambition – международной программы Глобального договора ООН в интересах Целей устойчивого развития.

2021-02-01T16:42

2021-02-01T16:42

2021-02-01T18:05

анонсы

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https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1595542708.jpg?1612191908

Задать вопросУчастники:- начальник отдела ЭКОСОС и региональных комиссий ООН Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Тарас ПРОНИН;- председатель страновой команды ООН в России, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ;- руководитель Департамента многостороннего экономического развития и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;- управляющий директор, руководитель Департамента "Стратегия" Accenture в России Андрей СКОРОЧКИН;- генеральный директор ПАО "ФосАгро" – участник Глобального договора ООН в статусе LEAD Андрей ГУРЬЕВ;- постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна КАЗАНА-ВИШНЕВЕЦКИЙ (Беларусь);- cоучредитель, исполнительный директор Future-Fit Foundation Мартин РИЧ (Великобритания);- исполнительный директор национальной сети Глобального договора ООН в Швейцарии Антонио ХОЙТЕ (Швейцария);- генеральный директор национальной сети Глобального договора ООН в Финляндии Петтиина НИИРАНЕН (Финляндия);- руководитель национальной сети Глобального договора ООН в Индии Таманяна ГИРДХАР (Индия);- исполнительный директор сети Глобального договора ООН в Беларуси Максим ПОДБЕРЕЗКИН (Беларусь).Модератор - исполнительный директор Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина ВАШУКОВА.SDG Ambition – шестимесячный обучающий акселератор для компаний, которые откликнулись на призыв ООН о необходимости более заметного и быстрого прогресса бизнеса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года и заинтересованы в получении новых компетенций и знаний, которые необходимы для трансформации бизнес-стратегий и деловой практики.Реализация Программы, которая была анонсирована Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сфокусирована на эффективности корпоративных действий с учетом локальных перспектив в глобальном контексте ЦУР и подразумевает серию вебинаров, лекций, локальных экспертных сессий, работу на онлайн-платформе SDG Ambition, публичные мероприятия и дискуссии, в том числе на международных площадках в 2021 году. Российская национальная сеть Глобального договора ООН вступает в Программу совместно с национальной сетью Глобального договора ООН в Беларуси, реализуя трек "Россия + Беларусь", который объединяет 29 участников из России и 11 участников из Беларуси.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы