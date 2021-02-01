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Париж намерен продолжить диалог с Москвой по мораторию на РСМД в Европе

Париж намерен продолжить диалог с Москвой по мораторию на РСМД в Европе

Франция считает необходимым продолжить диалог с Россией по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, ждет от Москвы уточнения деталей... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:39

2021-02-01T11:39

2021-02-01T12:15

пьер леви

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

франция

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Франция считает необходимым продолжить диалог с Россией по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, ждет от Москвы уточнения деталей этого предложения, заявил в интервью РИА Новости французский посол в РФ Пьер Леви.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пьер леви, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, франция, в мире