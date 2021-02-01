https://ria.ru/20210201/samsung-1595460430.html

Раскрыт внешний вид нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3

Раскрыт внешний вид нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3

Дизайн третьего поколения смартфона с гибким экраном от Samsung попал в Сеть до его презентации. Рендеры Galaxy Z Fold 3 опубликовал в Twitter авторитетный... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:13

2021-02-01T11:13

2021-02-01T11:20

наука

samsung

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гаджеты

технологии

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Дизайн третьего поколения смартфона с гибким экраном от Samsung попал в Сеть до его презентации. Рендеры Galaxy Z Fold 3 опубликовал в Twitter авторитетный инсайдер Бен Гескин.Новый смартфон с гибким экраном от Samsung будет выполнен в стиле уже вышедшего Galaxy S21 Ultra. Камерный блок будет повторять традиционный флагман — несколько камер, вписанные в прямоугольную площадку.Samsung Galaxy Z Fold 3 сохранит компоновку предшественников — внешний экран сочетается со внутренним. Если диагональ первого составит 6,21 дюйма, то большой дисплей будет отличаться 7,55-дюймовой гибкой панелью. Говорится и о поддержке активного стилуса S Pen.О дате выхода Samsung Galaxy Z Fold 3 не сообщается, возможно, она состоится в середине этого года. Актуальный Galaxy Z Fold 2 сейчас в России предлагается за 179 990 рублей.

https://ria.ru/20200901/smartfon-1576595454.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, гаджеты, технологии