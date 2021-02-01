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Раскрыт внешний вид нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3
Раскрыт внешний вид нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3
Дизайн третьего поколения смартфона с гибким экраном от Samsung попал в Сеть до его презентации. Рендеры Galaxy Z Fold 3 опубликовал в Twitter авторитетный... РИА Новости, 01.02.2021
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технологии
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Дизайн третьего поколения смартфона с гибким экраном от Samsung попал в Сеть до его презентации. Рендеры Galaxy Z Fold 3 опубликовал в Twitter авторитетный инсайдер Бен Гескин.Новый смартфон с гибким экраном от Samsung будет выполнен в стиле уже вышедшего Galaxy S21 Ultra. Камерный блок будет повторять традиционный флагман — несколько камер, вписанные в прямоугольную площадку.Samsung Galaxy Z Fold 3 сохранит компоновку предшественников — внешний экран сочетается со внутренним. Если диагональ первого составит 6,21 дюйма, то большой дисплей будет отличаться 7,55-дюймовой гибкой панелью. Говорится и о поддержке активного стилуса S Pen.О дате выхода Samsung Galaxy Z Fold 3 не сообщается, возможно, она состоится в середине этого года. Актуальный Galaxy Z Fold 2 сейчас в России предлагается за 179 990 рублей.
https://ria.ru/20200901/smartfon-1576595454.html
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samsung, google android, гаджеты, технологии

Раскрыт внешний вид нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3

11:13 01.02.2021 (обновлено: 11:20 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2
Новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Дизайн третьего поколения смартфона с гибким экраном от Samsung попал в Сеть до его презентации. Рендеры Galaxy Z Fold 3 опубликовал в Twitter авторитетный инсайдер Бен Гескин.
Новый смартфон с гибким экраном от Samsung будет выполнен в стиле уже вышедшего Galaxy S21 Ultra. Камерный блок будет повторять традиционный флагман — несколько камер, вписанные в прямоугольную площадку.
Samsung Galaxy Z Fold 3 сохранит компоновку предшественников — внешний экран сочетается со внутренним. Если диагональ первого составит 6,21 дюйма, то большой дисплей будет отличаться 7,55-дюймовой гибкой панелью. Говорится и о поддержке активного стилуса S Pen.
О дате выхода Samsung Galaxy Z Fold 3 не сообщается, возможно, она состоится в середине этого года. Актуальный Galaxy Z Fold 2 сейчас в России предлагается за 179 990 рублей.
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября 2020, 18:01
Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2
 
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