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Наука
https://ria.ru/20210201/samarskiy-universitet-1595112391.html
"Зеленое" горение: ученые поняли, как избавиться от выхлопов
"Зеленое" горение: ученые поняли, как избавиться от выхлопов
Улучшенную модель процесса горения, позволяющую детальнее понять механизм образования сажи и других вредных веществ, предложили ученые Самарского национального... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:00
2021-02-01T13:33
наука
самарский университет
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Улучшенную модель процесса горения, позволяющую детальнее понять механизм образования сажи и других вредных веществ, предложили ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарского университета). По словам авторов, в перспективе полученные результаты помогут создать более эффективные и экологичные двигатели внутреннего сгорания. Статья опубликована в журнале The Journal of Physical Chemistry A.Сажа, активно выбрасываемая в окружающую среду двигателями автомобилей, а также энергетическими и химическими предприятиями, состоит из особых органических соединений – полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Загрязнение воздуха частицами этих соединений провоцирует у человека развитие онкологических заболеваний, поэтому международные нормы жестко регламентирует их содержание в выхлопах двигателей, сообщили ученые университета.По словам исследователей, они впервые в мире рассчитали температурные зависимости констант скорости реакции инденила и циклопентадиенила – простейших ПАУ, формирующихся первыми в процессе горения. Как утверждают авторы, открытие позволит глубже понять механизмы формирования ПАУ в углеводородном пламени и в перспективе разработать двигатели с более чистым процессом горения.“Исследуя образование сажи, мы впервые описали необычный механизм роста углеводородных колец. Данная реакция является прототипной для процессов образования ПАУ. Полученные нами кинетические данные этой реакции позволяют построить существенно более точную модель горения, на основе которой можно создать намного более энергоэффективные и экологичные двигатели внутреннего сгорания”, – объяснил сотрудник лаборатории "Физика и химия горения" Самарского университета Владислав Красноухов.Расчеты проводились на суперкомпьютере Самарского университета "Сергей Королев". В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования более сложных реакций образования ПАУ с целью получения надежной кинетической модели формирования сажи.
https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента

"Зеленое" горение: ученые поняли, как избавиться от выхлопов

09:00 01.02.2021 (обновлено: 13:33 01.02.2021)
 
© www.tsunamigreen.comАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Улучшенную модель процесса горения, позволяющую детальнее понять механизм образования сажи и других вредных веществ, предложили ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарского университета). По словам авторов, в перспективе полученные результаты помогут создать более эффективные и экологичные двигатели внутреннего сгорания. Статья опубликована в журнале The Journal of Physical Chemistry A.
Сажа, активно выбрасываемая в окружающую среду двигателями автомобилей, а также энергетическими и химическими предприятиями, состоит из особых органических соединений – полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Загрязнение воздуха частицами этих соединений провоцирует у человека развитие онкологических заболеваний, поэтому международные нормы жестко регламентирует их содержание в выхлопах двигателей, сообщили ученые университета.
© Фото : Самарский университетЭксперименты по исследованию различных характеристик камер сгорания газотурбинных двигателей
Эксперименты по исследованию различных характеристик камер сгорания газотурбинных двигателей - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : Самарский университет
Эксперименты по исследованию различных характеристик камер сгорания газотурбинных двигателей
По словам исследователей, они впервые в мире рассчитали температурные зависимости констант скорости реакции инденила и циклопентадиенила – простейших ПАУ, формирующихся первыми в процессе горения. Как утверждают авторы, открытие позволит глубже понять механизмы формирования ПАУ в углеводородном пламени и в перспективе разработать двигатели с более чистым процессом горения.
“Исследуя образование сажи, мы впервые описали необычный механизм роста углеводородных колец. Данная реакция является прототипной для процессов образования ПАУ. Полученные нами кинетические данные этой реакции позволяют построить существенно более точную модель горения, на основе которой можно создать намного более энергоэффективные и экологичные двигатели внутреннего сгорания”, – объяснил сотрудник лаборатории "Физика и химия горения" Самарского университета Владислав Красноухов.
Рабочий на участке сборки газотурбинных авиадвигателей АО Климов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 16:25Наука
В Самаре займутся разработкой перспективных газотурбинных двигателей
Расчеты проводились на суперкомпьютере Самарского университета "Сергей Королев". В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования более сложных реакций образования ПАУ с целью получения надежной кинетической модели формирования сажи.
 
НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
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