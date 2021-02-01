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Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом
Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поступили неправильно, когда опубликовали расшифровку его разговора с экс-лидером Соединенных Штатов... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T05:24
2021-02-01T05:24
2021-02-01T05:24
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виктор шокин
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поступили неправильно, когда опубликовали расшифровку его разговора с экс-лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом.В 2019 году Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.Телефонный звонок стал причиной для первого импичмента Трампу."Была одна неприятность. До настоящего момента я об этом не говорил. Публикация нашего разговора – это было очень неправильно. И опубликовала его не Украина. Я бы никогда этого не допустил… Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между двумя стратегическими партнерами… Никто из нас не имеет права публиковать такие вещи", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios.
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хантер байден, виктор шокин, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, в мире