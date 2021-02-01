Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/razgovor-1595426066.html
Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом
Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поступили неправильно, когда опубликовали расшифровку его разговора с экс-лидером Соединенных Штатов... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T05:24
2021-02-01T05:24
хантер байден
виктор шокин
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_0:91:2906:1726_1920x0_80_0_0_6cf15bb67a441f6163d02c78a92e43b1.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поступили неправильно, когда опубликовали расшифровку его разговора с экс-лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом.В 2019 году Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.Телефонный звонок стал причиной для первого импичмента Трампу."Была одна неприятность. До настоящего момента я об этом не говорил. Публикация нашего разговора – это было очень неправильно. И опубликовала его не Украина. Я бы никогда этого не допустил… Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между двумя стратегическими партнерами… Никто из нас не имеет права публиковать такие вещи", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios.
https://ria.ru/20210201/demokratiya-1595425358.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_133:0:2704:1928_1920x0_80_0_0_554d47f59d2615e5a0733e05f3692ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хантер байден, виктор шокин, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом

05:24 01.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поступили неправильно, когда опубликовали расшифровку его разговора с экс-лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
В 2019 году Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Телефонный звонок стал причиной для первого импичмента Трампу.
"Была одна неприятность. До настоящего момента я об этом не говорил. Публикация нашего разговора – это было очень неправильно. И опубликовала его не Украина. Я бы никогда этого не допустил… Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между двумя стратегическими партнерами… Никто из нас не имеет права публиковать такие вещи", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
04:49Захват Капитолия в Вашингтоне
Зеленский усомнился в американской демократии
 
Хантер БайденВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20В офисе Трампа сообщили подробности по делу об импичменте
05:49СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента
05:24Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом
05:17В Мьянме объявили ЧП после задержания руководителей страны
05:08Чижов: Россия готова помочь ЕС с производством своих вакцин от COVID-19
04:49Зеленский усомнился в американской демократии
04:43В Ассоциации российских банков оценили шансы улучшить кредитную историю
04:42В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России штаммов из Британии и ЮАР
04:26Названы необычные симптомы дефицита витамина D
04:17В Мьянме начались перебои с интернетом
04:04Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19
03:24Эксперты рассказали, для кого увеличатся выплаты с 1 февраля
03:19Экс-глава протокола рассказал о "большой" мечте Ельцина
03:13До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру
03:09В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале
03:06В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее
02:39Врач объяснил, нужен ли чистый кислород перенесшим COVID-19
02:39Юрист объяснил, почему могут отнять единственное жилье
02:39Китайский политолог предрек США упадок по британскому сценарию
02:38На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
Лента новостейМолния