https://ria.ru/20210201/putin-1595435387.html

Совещание по ситуации в банковской сфере с Владимиром Путиным

Совещание по ситуации в банковской сфере с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин проводит совещание, посвященное итогам работы банковского сектора за минувший год. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:12

2021-02-01T14:12

2021-02-01T15:09

россия

владимир путин

экономика

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Президент России Владимир Путин проводит совещание, посвященное итогам работы банковского сектора за минувший год.На совещании выступают председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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