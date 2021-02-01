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Совещание по ситуации в банковской сфере с Владимиром Путиным
Совещание по ситуации в банковской сфере с Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин проводит совещание, посвященное итогам работы банковского сектора за минувший год. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:12
2021-02-01T14:12
2021-02-01T15:09
россия
владимир путин
экономика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание, посвященное итогам работы банковского сектора за минувший год.На совещании выступают председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
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LIVE: Владимир Путин проводит совещание по ситуации в банковской сфере
LIVE: Владимир Путин проводит совещание по ситуации в банковской сфере
2021-02-01T14:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, россия, владимир путин, экономика
Совещание по ситуации в банковской сфере с Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин проводит совещание, посвященное итогам работы банковского сектора за минувший год.
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