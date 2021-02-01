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В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее
В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее
Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов, прогресс в этом может быть достигнут через 10-15 лет, сообщил РИА Новости научный РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T03:06
2021-02-01T03:06
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов, прогресс в этом может быть достигнут через 10-15 лет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что ученые сейчас строят совместные модели атмосферы и океана. Также нужно описать, как переходит перенос всех видов субстанций: как происходит испарение энергии с поверхности океана. Уже около десяти лет идет описание океанических процессов, и необходимо еще десятилетие, чтобы подробнее изучить эти процессы."Почему мы так хорошо прогнозируем погоду на завтра или послезавтра? Солнечная энергия поступает, мы ее измеряем, есть физические модели, как она трансформируется, хорошо физика описана. А через десять дней та информация, которую мы знаем, она уже не действует. Нужно знать глубинные факторы притока тепла. А где находится энергия тепловая? В океане", - пояснил Вильфанд.Как отметил ученый, океан накапливает энергию, переносит в разные регионы, а затем она освобождается на поверхности региона.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва

В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее

03:06 01.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГидрометцентр России
Гидрометцентр России - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов, прогресс в этом может быть достигнут через 10-15 лет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Можно ожидать, что через 10-15 лет качество долгосрочных прогнозов повысится. Интенсивно изучается океан, строятся более адекватные модели… Качество все равно будет не такое, как в краткосрочных прогнозах, но все равно будет лучше… Может быть, можно будет говорить, насколько температура будет выше или ниже нормы в грядущем месяце", - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что ученые сейчас строят совместные модели атмосферы и океана. Также нужно описать, как переходит перенос всех видов субстанций: как происходит испарение энергии с поверхности океана. Уже около десяти лет идет описание океанических процессов, и необходимо еще десятилетие, чтобы подробнее изучить эти процессы.
"Почему мы так хорошо прогнозируем погоду на завтра или послезавтра? Солнечная энергия поступает, мы ее измеряем, есть физические модели, как она трансформируется, хорошо физика описана. А через десять дней та информация, которую мы знаем, она уже не действует. Нужно знать глубинные факторы притока тепла. А где находится энергия тепловая? В океане", - пояснил Вильфанд.
Как отметил ученый, океан накапливает энергию, переносит в разные регионы, а затем она освобождается на поверхности региона.
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