https://ria.ru/20210201/prognozy-1595423605.html

В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее

В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее

Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов, прогресс в этом может быть достигнут через 10-15 лет, сообщил РИА Новости научный РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T03:06

2021-02-01T03:06

2021-02-01T03:06

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов, прогресс в этом может быть достигнут через 10-15 лет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что ученые сейчас строят совместные модели атмосферы и океана. Также нужно описать, как переходит перенос всех видов субстанций: как происходит испарение энергии с поверхности океана. Уже около десяти лет идет описание океанических процессов, и необходимо еще десятилетие, чтобы подробнее изучить эти процессы."Почему мы так хорошо прогнозируем погоду на завтра или послезавтра? Солнечная энергия поступает, мы ее измеряем, есть физические модели, как она трансформируется, хорошо физика описана. А через десять дней та информация, которую мы знаем, она уже не действует. Нужно знать глубинные факторы притока тепла. А где находится энергия тепловая? В океане", - пояснил Вильфанд.Как отметил ученый, океан накапливает энергию, переносит в разные регионы, а затем она освобождается на поверхности региона.

https://ria.ru/20210201/pogoda-1595420350.html

россия

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