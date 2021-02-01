https://ria.ru/20210201/probki-1595498944.html

"Глупые пробки" начали отслеживать в Подмосковье для их устранения

"Глупые пробки" начали отслеживать в Подмосковье для их устранения

Систему анализа "глупых пробок" запустили в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:37

2021-02-01T13:37

2021-02-01T13:37

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572680503_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bb78a9c9ab47f32ebde2539f470a0834.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Систему анализа "глупых пробок" запустили в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы приступили к анализу "глупых пробок", это явление мы можем оперативно устранить. Школы это или госпитали - там, где люди испытывают трудности и стоят в пробках, мы должны эти проблемы решать. Хочу анонсировать сегодня эту тему", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства, которое транслировал телеканал "360".

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/khimki-1594649518.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)