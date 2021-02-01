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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210201/probki-1595498944.html
"Глупые пробки" начали отслеживать в Подмосковье для их устранения
"Глупые пробки" начали отслеживать в Подмосковье для их устранения
Систему анализа "глупых пробок" запустили в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:37
2021-02-01T13:37
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Систему анализа "глупых пробок" запустили в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы приступили к анализу "глупых пробок", это явление мы можем оперативно устранить. Школы это или госпитали - там, где люди испытывают трудности и стоят в пробках, мы должны эти проблемы решать. Хочу анонсировать сегодня эту тему", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства, которое транслировал телеканал "360".
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

"Глупые пробки" начали отслеживать в Подмосковье для их устранения

13:37 01.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Систему анализа "глупых пробок" запустили в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы приступили к анализу "глупых пробок", это явление мы можем оперативно устранить. Школы это или госпитали - там, где люди испытывают трудности и стоят в пробках, мы должны эти проблемы решать. Хочу анонсировать сегодня эту тему", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства, которое транслировал телеканал "360".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 15:37
В Химках забудут о пробках. Путин и Воробьев открыли Репинскую развязку
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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