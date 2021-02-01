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Москвичей предупредили о семибалльных пробках вечером в понедельник
Москвичей предупредили о семибалльных пробках вечером в понедельник
Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:52
2021-02-01T07:52
2021-02-01T07:52
ярославское шоссе
москва
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Отмечается, что сейчас движение в центр затруднено на Варшавском шоссе, Ярославском шоссе и на внутренней стороне МКАД от 28 километра до 40 километра. Нормальное движение сейчас на Звенигородском шоссе, Ленинградском проспекте и на проспекте Генерала Дорохова.Добавляется, что в настоящее время есть внезапные сложности на Варшавском шоссе в сторону центра. На участке от Академика Янгеля до Дорожной улицы стоит пробка из-за неисправного автомобиля, который занимает средний ряд перед перекрестком. Затор длиной четыре километра продолжает расти.Кроме этого, уже плотный траффик на шоссе Энтузиастов от 1-й Владимирской до Авиамоторной улицы и на Ярославском шоссе от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода. На МКАД самая крупная пробка стоит на внутренней стороне на юге от Липецкой улицы до Профсоюзной эстакады.Длина заторов составляет 57 километров.
https://ria.ru/20210121/probki-1593944600.html
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ярославское шоссе, москва, общество
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
"Сейчас пробки в городе - 2 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас движение в центр затруднено на Варшавском шоссе, Ярославском шоссе и на внутренней стороне МКАД от 28 километра до 40 километра. Нормальное движение сейчас на Звенигородском шоссе, Ленинградском проспекте и на проспекте Генерала Дорохова.
Добавляется, что в настоящее время есть внезапные сложности на Варшавском шоссе в сторону центра. На участке от Академика Янгеля до Дорожной улицы стоит пробка из-за неисправного автомобиля, который занимает средний ряд перед перекрестком. Затор длиной четыре километра продолжает расти.
Кроме этого, уже плотный траффик на шоссе Энтузиастов от 1-й Владимирской до Авиамоторной улицы и на Ярославском шоссе от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода. На МКАД самая крупная пробка стоит на внутренней стороне на юге от Липецкой улицы до Профсоюзной эстакады.
Длина заторов составляет 57 километров.