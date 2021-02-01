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Юристы оценили идею освобождения подростков от "уголовки" по примирению

Юристы оценили идею освобождения подростков от "уголовки" по примирению

Инициатива, позволяющая освобождать подростков от уголовных санкций в случае примирения с потерпевшими, даст шанс оступившимся избежать ответственности, но... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:22

2021-02-01T14:22

2021-02-01T14:23

россия

ассоциация юристов россии

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Инициатива, позволяющая освобождать подростков от уголовных санкций в случае примирения с потерпевшими, даст шанс оступившимся избежать ответственности, но такое предложение не должно давать возможность избежать наказания рецидивистам, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Уваров.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности по примирению с потерпевшими. Пока неясно, в чем именно заключается новшество: в России любой человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если примирился с потерпевшим и загладил причиненный вред.По его словам, такая инициатива выступит как дальнейшая мера в либерализации уголовных наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних.Эксперт движения "Сильная Россия" заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов в беседе с РИА Новости предположил, что "вследствие примирения сторон будет прекращаться дело в отношении несовершеннолетних не только по небольшой или средней тяжести преступления, но и по тяжким"."Любая либерализация уголовного законодательства - неплохо", добавил Краснов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация юристов россии, общество