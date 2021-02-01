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Юристы оценили идею освобождения подростков от "уголовки" по примирению
Юристы оценили идею освобождения подростков от "уголовки" по примирению
Инициатива, позволяющая освобождать подростков от уголовных санкций в случае примирения с потерпевшими, даст шанс оступившимся избежать ответственности, но... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:22
2021-02-01T14:23
россия
ассоциация юристов россии
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Инициатива, позволяющая освобождать подростков от уголовных санкций в случае примирения с потерпевшими, даст шанс оступившимся избежать ответственности, но такое предложение не должно давать возможность избежать наказания рецидивистам, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Уваров.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности по примирению с потерпевшими. Пока неясно, в чем именно заключается новшество: в России любой человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если примирился с потерпевшим и загладил причиненный вред.По его словам, такая инициатива выступит как дальнейшая мера в либерализации уголовных наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних.Эксперт движения "Сильная Россия" заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов в беседе с РИА Новости предположил, что "вследствие примирения сторон будет прекращаться дело в отношении несовершеннолетних не только по небольшой или средней тяжести преступления, но и по тяжким"."Любая либерализация уголовного законодательства - неплохо", добавил Краснов.
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россия, ассоциация юристов россии, общество

Юристы оценили идею освобождения подростков от "уголовки" по примирению

14:22 01.02.2021 (обновлено: 14:23 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Инициатива, позволяющая освобождать подростков от уголовных санкций в случае примирения с потерпевшими, даст шанс оступившимся избежать ответственности, но такое предложение не должно давать возможность избежать наказания рецидивистам, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Уваров.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности по примирению с потерпевшими. Пока неясно, в чем именно заключается новшество: в России любой человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если примирился с потерпевшим и загладил причиненный вред.
"Такая мера позволит разгрузить суды, дать возможность оступившимся подросткам избежать реального уголовного наказания. Тем не менее, рецидивы должны исключать применение примирения. Все-таки такая мера, как освобождение от ответственности, должна давать шанс оступившимся, но не представлять возможности избежать наказания тем, кто нарушает уголовные нормы систематически", - сказал Уваров РИА Новости.
По его словам, такая инициатива выступит как дальнейшая мера в либерализации уголовных наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних.
Эксперт движения "Сильная Россия" заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов в беседе с РИА Новости предположил, что "вследствие примирения сторон будет прекращаться дело в отношении несовершеннолетних не только по небольшой или средней тяжести преступления, но и по тяжким".
"Любая либерализация уголовного законодательства - неплохо", добавил Краснов.
 
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