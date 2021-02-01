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Театр имени Пушкина в феврале покажет премьеру спектакля "Между делом"

Театр имени Пушкина в феврале покажет премьеру спектакля "Между делом"

Известный писатель Евгений Гришковец ("Как я съел собаку", "Зима", "По По", "Дредноуты", "ОдноврЕмЕнно", "+1", "Шёпот сердца", "Весы" и других) ставит в театре... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:39

2021-02-01T18:39

2021-02-01T18:39

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МОСКВА, 1 фев — Пресс-служба театра им. Пушкина. Известный писатель Евгений Гришковец ("Как я съел собаку", "Зима", "По По", "Дредноуты", "ОдноврЕмЕнно", "+1", "Шёпот сердца", "Весы" и других) ставит в театре имени Пушкина спектакль "Между делом" по своему новому произведению.Премьерные показы для зрителей состоятся на Основной сцене театра 18, 19 и 20 февраля.В ролях: Александр Арсентьев/Алексей Агранович, Таисия Вилкова/Елизавета Кононова, Валерия Ёлкина/Анастасия Белова, Ирина Бякова/Александра Урсуляк, Сергей Ланбамин/Алексей Рахманов, Владимир Майзингер/Владимир Большов, Александр Анисимов/Сергей Миллер, Екатерина Клочкова/Эльмира Мирэль, Наталья Корогодова/Екатерина Сибирякова. Евгений Гришковец — писатель, драматург, режиссёр, актер, музыкант. Окончил филологический факультет Кемеровского государственного университета. Служил на Тихоокеанском флоте, принимал участие в концертах художественной самодеятельности. В 1990 году организовал в Кемерово независимый театр "Ложа". В 1998 году переехал в Калининград. В 1998 году поставил моноспектакль "Как я съел собаку", который в 2000 году был удостоен национальной театральной премии "Золотая маска". В 2006-2007 годах вел на СТС авторскую передачу "Настроение с Евгением Гришковцом". Автор пьес "Как я съел собаку", "Зима", "По По", "Дредноуты", "ОдноврЕмЕнно", "+1", "Сатисфакция", "Прощание с бумагой", "Шёпот сердца", "Весы" и других. Также пишет прозу: "Рубашка", "Реки", "Планка", "Следы на мне", "Асфальт", "А…..а", "Сатисфакция", "151 эпизод ЖЖизни", "Боль" и другие книги. В мае 2018 года его роман "Театр отчаяния. Отчаянный театр" вошёл в шорт-лист литературной премии "Большая книга". Лауреат премий "Антибукер", "Триумф", "Русский бриллиант", "Серебряный слиток". Снимается в кино. Алексей Агранович — актёр, режиссёр, продюсер. В 1994 году окончил ВГИК (курс Альберта Филозова и Армена Джигарханяна). Играл в Театре Антона Чехова, Театре "Квартет И", "Гоголь-центре". Генеральный продюсер сахалинского кинофестиваля "Край света". Неоднократный номинант национальной театральной премии "Золотая маска". Лауреат фестивалей "Св. Анна", "Кинотавр", "Движение", "Art Film Fest Kosice", премии газеты "Московский комсомолец". Награжден призом гильдии киноведов и кинокритиков России.Александр Арсентьев — актер. В 1999 году окончил Школу-Студию МХАТ (курс Олега Ефремова). В 1999-2001 годах – актер МХТ им. А.П. Чехова. С 2001 года – актер труппы театра имени А.С. Пушкина. Исполнил роль герцога Орсино в спектакле Деклана Доннеллана "Двенадцатая ночь" (Международная конфедерация театральных союзов), принимал участие в российской версии мюзикла "Чикаго". Снимается в кино. Почётный деятель искусств города Москвы.Аккредитация для СМИ:Валерия Панова, пресс-секретарь МДТ им. А.С. Пушкинаpress@teatrpushkin.ru, +7 (495) 694 27 60Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы