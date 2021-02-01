https://ria.ru/20210201/pozitsiya-1595545707.html

Глава дипломатии ЕС представит в Москве общую позицию союза по Навальному

Глава дипломатии ЕС представит в Москве общую позицию союза по Навальному

Внутри Европейского союза есть единство относительно ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального и несогласованных митингов его сторонников, поэтому... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:00

2021-02-01T17:00

2021-02-01T17:00

россия

жозеп боррель

сергей лавров

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политика

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Внутри Европейского союза есть единство относительно ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального и несогласованных митингов его сторонников, поэтому верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель представит в ходе визита в РФ "общее послание стран ЕС", сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном."Внутри ЕС есть единство относительно того, что те вещи, которые мы сейчас наблюдаем в России, неприемлемы. Пример того, как обошлись с Навальным, неприемлем для ЕС. В частности, до сих пор нет ответа на покушение на жизнь Навального с использованием химического элемента. У нас дискуссия по этому поводу продолжается", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на ремарку журналистов о том, что разные страны ЕС по-разному реагируют на ситуацию вокруг Навального и несанкционированных митингов.Стано добавил, что обсуждение ситуации вокруг Навального – "это одна из целей визита Борреля в Россию", и он намерен в этой связи передать "общее послание стран ЕС, а не свое собственное".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595540494.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210127/evropa-1594674829.html

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россия, жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, брюссель, евросоюз, москва, политика