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В Воронежской области два человека погибли при пожаре
В Воронежской области два человека погибли при пожаре
Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новохоперском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T21:58
2021-02-01T21:58
2021-02-01T21:58
россия
воронежская область
новохоперский район
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новохоперском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, возгорание в настоящее время ликвидировано на площади 42 квадратных метра. Обстоятельства пожара и личности погибших уточняются.
https://ria.ru/20210201/pozhar-1595431318.html
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