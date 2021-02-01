https://ria.ru/20210201/pozhar-1595589183.html

В Воронежской области два человека погибли при пожаре

В Воронежской области два человека погибли при пожаре

Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новохоперском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T21:58

2021-02-01T21:58

2021-02-01T21:58

россия

воронежская область

новохоперский район

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новохоперском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, возгорание в настоящее время ликвидировано на площади 42 квадратных метра. Обстоятельства пожара и личности погибших уточняются.

https://ria.ru/20210201/pozhar-1595431318.html

россия

воронежская область

новохоперский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воронежская область, новохоперский район, происшествия