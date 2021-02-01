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На Ямале два человека погибли при пожаре в общежитии
На Ямале два человека погибли при пожаре в общежитии
Два человека погибли при пожаре в общежитии на станции Обская в городе Лабытнанги (ЯНАО), сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:08
2021-02-01T09:47
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в общежитии на станции Обская в городе Лабытнанги (ЯНАО), сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно сводке МЧС, возгорание в одноэтажном деревянном доме произошло вечером в воскресенье. На ликвидацию пожара у спасателей ушло около полутора часов. Огонь повредил стены и потолок одной из квартир дома на площади 20 квадратных метров.Назначена проверка, следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину гибели людей, добавили в ведомстве.Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнил, что при пожаре также получили ожоги четыре жильца указанного дома. В окружном управлении МЧС не прокомментировали сведения о погибших и пострадавших.Позднее региональное управление МЧС сообщило, что вва человека, погибшие при пожаре в общежитии на станции Обская в городе Лабытнанги (ЯНАО), вели асоциальный образ жизни. При этом пострадали еще трое жильцов.В окружном следственном управлении СК РФ ранее сообщали, что горевшее здание является общежитием, пожарные при тушении обнаружили тела мужчины и женщины. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину гибели людей.Источник РИА Новости в местных экстренных службах информировал, что при пожаре также получили ожоги четыре жильца указанного дома. В управлении МЧС уточнили количество пострадавших.По информации ведомства, из здания также были эвакуированы 10 человек, причины возникновения возгорания устанавливаются.Это второй пожар с погибшими на Ямале за двое суток. В ночь на субботу сгорел многоквартирный деревянный дом в городе Губкинский, погибли двое жильцов, еще три человека пострадали. В муниципалитете отмечали, что дом восстановлению не подлежит, погорельцам предложат квартиры в так называемом маневренном фонде.
https://ria.ru/20210128/pozhar-1594926809.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

На Ямале два человека погибли при пожаре в общежитии

08:08 01.02.2021 (обновлено: 09:47 01.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по по Ямало-Ненецкому автономному округуНа месте пожара в городе Лабытнанги, на станции Обская
На месте пожара в городе Лабытнанги, на станции Обская - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : ГУ МЧС по по Ямало-Ненецкому автономному округу
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в общежитии на станции Обская в городе Лабытнанги (ЯНАО), сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно сводке МЧС, возгорание в одноэтажном деревянном доме произошло вечером в воскресенье. На ликвидацию пожара у спасателей ушло около полутора часов. Огонь повредил стены и потолок одной из квартир дома на площади 20 квадратных метров.
"По предварительным данным следствия, 31 января... при тушении пожара в одноэтажном деревянном общежитии обнаружены тела двух человек с признаками воздействия высоких температур и открытого пламени. Личности погибших установлены, это жильцы общежития - женщина 1975 года рождения и мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении.
Назначена проверка, следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину гибели людей, добавили в ведомстве.
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Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнил, что при пожаре также получили ожоги четыре жильца указанного дома. В окружном управлении МЧС не прокомментировали сведения о погибших и пострадавших.
Позднее региональное управление МЧС сообщило, что вва человека, погибшие при пожаре в общежитии на станции Обская в городе Лабытнанги (ЯНАО), вели асоциальный образ жизни. При этом пострадали еще трое жильцов.
В окружном следственном управлении СК РФ ранее сообщали, что горевшее здание является общежитием, пожарные при тушении обнаружили тела мужчины и женщины. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину гибели людей.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах информировал, что при пожаре также получили ожоги четыре жильца указанного дома. В управлении МЧС уточнили количество пострадавших.
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"В результате пожара трое травмированных и двое погибших. Погибшие мужчина и женщина вели антисоциальный образ жизни", - заявили в пресс-службе, пояснив, что детей среди пострадавших нет.
По информации ведомства, из здания также были эвакуированы 10 человек, причины возникновения возгорания устанавливаются.
Это второй пожар с погибшими на Ямале за двое суток. В ночь на субботу сгорел многоквартирный деревянный дом в городе Губкинский, погибли двое жильцов, еще три человека пострадали. В муниципалитете отмечали, что дом восстановлению не подлежит, погорельцам предложат квартиры в так называемом маневренном фонде.
 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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