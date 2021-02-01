https://ria.ru/20210201/pozhar-1595431318.html

На Ямале два человека погибли при пожаре в общежитии

На Ямале два человека погибли при пожаре в общежитии

Два человека погибли при пожаре в общежитии на станции Обская в городе Лабытнанги (ЯНАО), сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:08

2021-02-01T08:08

2021-02-01T09:47

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в общежитии на станции Обская в городе Лабытнанги (ЯНАО), сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно сводке МЧС, возгорание в одноэтажном деревянном доме произошло вечером в воскресенье. На ликвидацию пожара у спасателей ушло около полутора часов. Огонь повредил стены и потолок одной из квартир дома на площади 20 квадратных метров.Назначена проверка, следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину гибели людей, добавили в ведомстве.Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнил, что при пожаре также получили ожоги четыре жильца указанного дома. В окружном управлении МЧС не прокомментировали сведения о погибших и пострадавших.Позднее региональное управление МЧС сообщило, что вва человека, погибшие при пожаре в общежитии на станции Обская в городе Лабытнанги (ЯНАО), вели асоциальный образ жизни. При этом пострадали еще трое жильцов.В окружном следственном управлении СК РФ ранее сообщали, что горевшее здание является общежитием, пожарные при тушении обнаружили тела мужчины и женщины. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину гибели людей.Источник РИА Новости в местных экстренных службах информировал, что при пожаре также получили ожоги четыре жильца указанного дома. В управлении МЧС уточнили количество пострадавших.По информации ведомства, из здания также были эвакуированы 10 человек, причины возникновения возгорания устанавливаются.Это второй пожар с погибшими на Ямале за двое суток. В ночь на субботу сгорел многоквартирный деревянный дом в городе Губкинский, погибли двое жильцов, еще три человека пострадали. В муниципалитете отмечали, что дом восстановлению не подлежит, погорельцам предложат квартиры в так называемом маневренном фонде.

https://ria.ru/20210128/pozhar-1594926809.html

https://ria.ru/20210128/pozhar-1595047446.html

ямал

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия