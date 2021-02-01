https://ria.ru/20210201/poteplenie-1595435135.html

Россия надеется на улучшение отношений с ЕС после визита Борреля в Москву

Россия надеется на улучшение отношений с ЕС после визита Борреля в Москву

Россия надеется на возможность улучшения отношений с Евросоюзом в результате визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву, который... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:42

2021-02-01T08:42

2021-02-01T09:49

россия

жозеп боррель

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

владимир чижов

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Россия надеется на возможность улучшения отношений с Евросоюзом в результате визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву, который запланирован на 4-6 февраля, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.Отвечая на вопрос, будет ли возможно несколько разморозить отношения России и ЕС в результате этого визита, он сказал: "Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке".Контракты между сторонами продолжаются, отметил он. "К примеру, недавно прошли консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных, практически постоянно идет сверка часов по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с ядерной программой Тегерана", - рассказал он.В России хотели бы, чтобы визиты, подобные намеченному приезду в Москву главы Внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, были более частыми, заявил в Владимир Чижов."Конечно", - ответил он на вопрос, хотели бы в РФ, чтобы подобные визиты и встречи с участием главы дипломатии ЕС в Москве или Брюсселе были более частыми.Читайте полный текст интервью >>

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россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), владимир чижов, евросоюз, в мире