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Россия надеется на улучшение отношений с ЕС после визита Борреля в Москву
Россия надеется на улучшение отношений с ЕС после визита Борреля в Москву
Россия надеется на возможность улучшения отношений с Евросоюзом в результате визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву, который... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:42
2021-02-01T09:49
россия
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
владимир чижов
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Россия надеется на возможность улучшения отношений с Евросоюзом в результате визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву, который запланирован на 4-6 февраля, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.Отвечая на вопрос, будет ли возможно несколько разморозить отношения России и ЕС в результате этого визита, он сказал: "Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке".Контракты между сторонами продолжаются, отметил он. "К примеру, недавно прошли консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных, практически постоянно идет сверка часов по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с ядерной программой Тегерана", - рассказал он.В России хотели бы, чтобы визиты, подобные намеченному приезду в Москву главы Внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, были более частыми, заявил в Владимир Чижов."Конечно", - ответил он на вопрос, хотели бы в РФ, чтобы подобные визиты и встречи с участием главы дипломатии ЕС в Москве или Брюсселе были более частыми.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), владимир чижов, евросоюз, в мире

Россия надеется на улучшение отношений с ЕС после визита Борреля в Москву

08:42 01.02.2021 (обновлено: 09:49 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Россия надеется на возможность улучшения отношений с Евросоюзом в результате визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву, который запланирован на 4-6 февраля, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Отвечая на вопрос, будет ли возможно несколько разморозить отношения России и ЕС в результате этого визита, он сказал: "Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке".
Контракты между сторонами продолжаются, отметил он. "К примеру, недавно прошли консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных, практически постоянно идет сверка часов по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с ядерной программой Тегерана", - рассказал он.
В России хотели бы, чтобы визиты, подобные намеченному приезду в Москву главы Внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, были более частыми, заявил в Владимир Чижов.
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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"Конечно", - ответил он на вопрос, хотели бы в РФ, чтобы подобные визиты и встречи с участием главы дипломатии ЕС в Москве или Брюсселе были более частыми.
"Прошлый такой визит в Россию осуществила Федерика Могерини, предшественница Жозепа Борреля на его нынешнем посту. И было это аж в апреле 2017 года. Хотя, конечно, с тех пор были и телефонные разговоры, и встречи в кулуарах различных мероприятий, но полноценных визитов не было", - напомнил Чижов.
Читайте полный текст интервью >>
 
РоссияЖозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Владимир ЧижовЕвросоюзВ мире
 
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