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Медведев призвал сохранить полезные приобретения периода пандемии
Медведев призвал сохранить полезные приобретения периода пандемии
Жизнь после пандемии должна вернуться в прежнее русло, но значительное число полезных приобретений этого периода должно сохраниться, считает зампредседателя... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:28
2021-02-01T12:47
большое интервью дмитрия медведева
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жизнь после пандемии должна вернуться в прежнее русло, но значительное число полезных приобретений этого периода должно сохраниться, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий МедведевМедведев добавил, что ему бы очень хотелось вернуться к нормальной жизни как можно скорее, если понимать под этим большую свободу общения и передвижения. Однако меры защиты, по его мнению, на какое-то время еще сохранятся."Мне кажется, что то, что пандемия внесла в жизнь человечества, в значительной степени сохранится в будущем в силу того, что это в известной степени выстраданные изменения... Что-то из того, что мы сейчас используем, безусловно, сохранится в будущем. И это просто правильно во всех смыслах этого слова", - отметил Медведев.По его мнению, сохранится "общение через средства электронного обихода", останется и будет ещё активнее применяться возможность в бытовом плане пользоваться всеми достижениями цивилизации, в том числе теми, которые стали активнее применяться в последний год. "То, что магазины интернет-торговли стали гораздо чаще поставлять товары и в большем объёме, более широкой номенклатуры, сомнений нет, это сохранится на будущее. Разве это плохо? Наверное, нет. Это же касается отчасти и образования. Да, конечно, нужно всё-таки вернуть возможность очного образования и в школе, и в университетах, но удалённое образование отчасти сохранится, поскольку это удобно", - считает он.Это же, по мнению Медведева, касается удалённой работы и удалённых корпоративных и управленческих решений."Знаете, когда всё это началось, я, проводя те или иные совещания, всё время ловил себя на мысли: "Плохо, что пандемия, люди болеют, вообще тяжело, но вот если бы пандемии не было, я бы так же собрал людей – что-то изменилось бы?". И пришёл к выводу, что ничего. Особенно если речь идёт о совещаниях, которые проводятся с участием людей – а у нас страна огромная, – приезжающих, допустим, из других мест. Я помню, как в правительстве проводишь совещание: сидят губернаторы, человек пять-семь, некоторые летели восемь часов, чтобы попасть на это совещание. Вот он поучаствовал полтора часа в совещании – и обратно", - рассказал он.Это касается не только государственного управления, но и бизнеса, добавил Медведев. "Целый ряд направлений работы, человеческой деятельности был в известной степени активизирован пандемией, и я абсолютно уверен, что в результате коллективной борьбы с пандемией нового коронавируса у человечества появится много новых лекарственных препаратов", - полагает он.Медведев допускает и то, что будет совершён прорыв на каком-то направлении. "Просто прорыв такого уровня, как то, что произошло после Первой мировой войны, когда были, по сути, не только изобретены, а стали активно применяться антибиотики. И я думаю, что что-то похожее может быть и в этой сфере и не только в этой сфере – в биотехнологиях, в области кибербезопасности, по огромному числу тех направлений, по которым сейчас активизирована работа", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210201/rabota-1595431449.html
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большое интервью дмитрия медведева, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев

Медведев призвал сохранить полезные приобретения периода пандемии

08:28 01.02.2021 (обновлено: 12:47 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жизнь после пандемии должна вернуться в прежнее русло, но значительное число полезных приобретений этого периода должно сохраниться, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
"Я думаю, что наша жизнь должна вернуться в прежнее русло, но значительное число приобретений этого периода, полезных для человечества, должно сохраниться", - сказал он в интервью российским СМИ.
Медведев добавил, что ему бы очень хотелось вернуться к нормальной жизни как можно скорее, если понимать под этим большую свободу общения и передвижения. Однако меры защиты, по его мнению, на какое-то время еще сохранятся.
"Мне кажется, что то, что пандемия внесла в жизнь человечества, в значительной степени сохранится в будущем в силу того, что это в известной степени выстраданные изменения... Что-то из того, что мы сейчас используем, безусловно, сохранится в будущем. И это просто правильно во всех смыслах этого слова", - отметил Медведев.
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По его мнению, сохранится "общение через средства электронного обихода", останется и будет ещё активнее применяться возможность в бытовом плане пользоваться всеми достижениями цивилизации, в том числе теми, которые стали активнее применяться в последний год. "То, что магазины интернет-торговли стали гораздо чаще поставлять товары и в большем объёме, более широкой номенклатуры, сомнений нет, это сохранится на будущее. Разве это плохо? Наверное, нет. Это же касается отчасти и образования. Да, конечно, нужно всё-таки вернуть возможность очного образования и в школе, и в университетах, но удалённое образование отчасти сохранится, поскольку это удобно", - считает он.
Это же, по мнению Медведева, касается удалённой работы и удалённых корпоративных и управленческих решений.
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"Знаете, когда всё это началось, я, проводя те или иные совещания, всё время ловил себя на мысли: "Плохо, что пандемия, люди болеют, вообще тяжело, но вот если бы пандемии не было, я бы так же собрал людей – что-то изменилось бы?". И пришёл к выводу, что ничего. Особенно если речь идёт о совещаниях, которые проводятся с участием людей – а у нас страна огромная, – приезжающих, допустим, из других мест. Я помню, как в правительстве проводишь совещание: сидят губернаторы, человек пять-семь, некоторые летели восемь часов, чтобы попасть на это совещание. Вот он поучаствовал полтора часа в совещании – и обратно", - рассказал он.
Это касается не только государственного управления, но и бизнеса, добавил Медведев. "Целый ряд направлений работы, человеческой деятельности был в известной степени активизирован пандемией, и я абсолютно уверен, что в результате коллективной борьбы с пандемией нового коронавируса у человечества появится много новых лекарственных препаратов", - полагает он.
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Медведев допускает и то, что будет совершён прорыв на каком-то направлении. "Просто прорыв такого уровня, как то, что произошло после Первой мировой войны, когда были, по сути, не только изобретены, а стали активно применяться антибиотики. И я думаю, что что-то похожее может быть и в этой сфере и не только в этой сфере – в биотехнологиях, в области кибербезопасности, по огромному числу тех направлений, по которым сейчас активизирована работа", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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