https://ria.ru/20210201/polza-1595434117.html

Медведев призвал сохранить полезные приобретения периода пандемии

Медведев призвал сохранить полезные приобретения периода пандемии

Жизнь после пандемии должна вернуться в прежнее русло, но значительное число полезных приобретений этого периода должно сохраниться, считает зампредседателя... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:28

2021-02-01T08:28

2021-02-01T12:47

большое интервью дмитрия медведева

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жизнь после пандемии должна вернуться в прежнее русло, но значительное число полезных приобретений этого периода должно сохраниться, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий МедведевМедведев добавил, что ему бы очень хотелось вернуться к нормальной жизни как можно скорее, если понимать под этим большую свободу общения и передвижения. Однако меры защиты, по его мнению, на какое-то время еще сохранятся."Мне кажется, что то, что пандемия внесла в жизнь человечества, в значительной степени сохранится в будущем в силу того, что это в известной степени выстраданные изменения... Что-то из того, что мы сейчас используем, безусловно, сохранится в будущем. И это просто правильно во всех смыслах этого слова", - отметил Медведев.По его мнению, сохранится "общение через средства электронного обихода", останется и будет ещё активнее применяться возможность в бытовом плане пользоваться всеми достижениями цивилизации, в том числе теми, которые стали активнее применяться в последний год. "То, что магазины интернет-торговли стали гораздо чаще поставлять товары и в большем объёме, более широкой номенклатуры, сомнений нет, это сохранится на будущее. Разве это плохо? Наверное, нет. Это же касается отчасти и образования. Да, конечно, нужно всё-таки вернуть возможность очного образования и в школе, и в университетах, но удалённое образование отчасти сохранится, поскольку это удобно", - считает он.Это же, по мнению Медведева, касается удалённой работы и удалённых корпоративных и управленческих решений."Знаете, когда всё это началось, я, проводя те или иные совещания, всё время ловил себя на мысли: "Плохо, что пандемия, люди болеют, вообще тяжело, но вот если бы пандемии не было, я бы так же собрал людей – что-то изменилось бы?". И пришёл к выводу, что ничего. Особенно если речь идёт о совещаниях, которые проводятся с участием людей – а у нас страна огромная, – приезжающих, допустим, из других мест. Я помню, как в правительстве проводишь совещание: сидят губернаторы, человек пять-семь, некоторые летели восемь часов, чтобы попасть на это совещание. Вот он поучаствовал полтора часа в совещании – и обратно", - рассказал он.Это касается не только государственного управления, но и бизнеса, добавил Медведев. "Целый ряд направлений работы, человеческой деятельности был в известной степени активизирован пандемией, и я абсолютно уверен, что в результате коллективной борьбы с пандемией нового коронавируса у человечества появится много новых лекарственных препаратов", - полагает он.Медведев допускает и то, что будет совершён прорыв на каком-то направлении. "Просто прорыв такого уровня, как то, что произошло после Первой мировой войны, когда были, по сути, не только изобретены, а стали активно применяться антибиотики. И я думаю, что что-то похожее может быть и в этой сфере и не только в этой сфере – в биотехнологиях, в области кибербезопасности, по огромному числу тех направлений, по которым сейчас активизирована работа", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/rabota-1595431449.html

https://ria.ru/20210126/uslugi-1594570220.html

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев