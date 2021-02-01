https://ria.ru/20210201/pogoda-1595442125.html
Синоптик рассказал о погодных рекордах января в Москве
Синоптик рассказал о погодных рекордах января в Москве
Январь в Москве был тёплый и влажный: температура на 3,5 градуса превысила норму, выпало 160% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:44
2021-02-01T09:44
2021-02-01T09:44
аномальная погода в сибири
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Январь в Москве был тёплый и влажный: температура на 3,5 градуса превысила норму, выпало 160% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сугробы выросли до 31 сантиметра, что практически точь-в-точь соответствует показателям метеостатистики.
https://ria.ru/20210201/pogoda-1595420350.html
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аномальная погода в сибири, центр "фобос", москва, общество