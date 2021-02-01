Синоптик рассказал о погодных рекордах января в Москве

"Январь 2021 года оказался тёплый и влажный. Среднемесячная температура на 3,5 градуса превысила многолетнюю норму, а по количеству осадков выпало 67 миллиметров, что составляет 160% месячной нормы. Такой теплый январь в среднем случается 1 раз в 3-4 года", - рассказал Тишковец.