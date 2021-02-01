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Москвичам рассказали о погоде в первый день февраля
Москвичам рассказали о погоде в первый день февраля
Облачная погода, без существенных осадков и до минус трех градусов ожидается в Москве в первый день февраля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:19
2021-02-01T08:19
2021-02-01T08:19
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до минус трех градусов ожидается в Москве в первый день февраля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Вместе с тем синоптик отметил, что температурный фон пока останется на несколько градусов выше климатической нормы.Ветер южной четверти 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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