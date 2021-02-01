https://ria.ru/20210201/pogoda-1595433131.html

Москвичам рассказали о погоде в первый день февраля

Москвичам рассказали о погоде в первый день февраля

Облачная погода, без существенных осадков и до минус трех градусов ожидается в Москве в первый день февраля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:19

2021-02-01T08:19

2021-02-01T08:19

погода

москва

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до минус трех градусов ожидается в Москве в первый день февраля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Вместе с тем синоптик отметил, что температурный фон пока останется на несколько градусов выше климатической нормы.Ветер южной четверти 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210201/pogoda-1595420350.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество