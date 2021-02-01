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Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей ряда районов Сибири
Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей ряда районов Сибири
Резкое потепление в начале февраля прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае, в ряде регионов прогнозируется оттепель, сообщил... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T00:41
2021-02-01T00:41
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Резкое потепление в начале февраля прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае, в ряде регионов прогнозируется оттепель, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый добавил, что потеплеет на юге Красноярского края, но это произойдет к концу рабочей недели. Причина потепления - миграция восточно-сибирского антициклона.Он также отметил, что так как зима движется к завершению, то сильные морозы в -40-45 градусов маловероятны.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей ряда районов Сибири

00:41 01.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске
Прохожие на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Резкое потепление в начале февраля прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае, в ряде регионов прогнозируется оттепель, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае сейчас очень низкая температура: -25-30 градусов. Буквально за три дня, к 3 февраля температура повысится на 10-15 градусов. Уже в ряде регионов в Новосибирской, Омской области, на Алтае, в Хакасии будет оттепель. Такое резкое повышение и продолжительное повышение температуры. Минимум на неделю", - сказал он.
Ученый добавил, что потеплеет на юге Красноярского края, но это произойдет к концу рабочей недели. Причина потепления - миграция восточно-сибирского антициклона.
Он также отметил, что так как зима движется к завершению, то сильные морозы в -40-45 градусов маловероятны.
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