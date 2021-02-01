https://ria.ru/20210201/pogoda-1595420806.html

Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей ряда районов Сибири

Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей ряда районов Сибири

Резкое потепление в начале февраля прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае, в ряде регионов прогнозируется оттепель, сообщил... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T00:41

2021-02-01T00:41

2021-02-01T00:41

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Резкое потепление в начале февраля прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае, в ряде регионов прогнозируется оттепель, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый добавил, что потеплеет на юге Красноярского края, но это произойдет к концу рабочей недели. Причина потепления - миграция восточно-сибирского антициклона.Он также отметил, что так как зима движется к завершению, то сильные морозы в -40-45 градусов маловероятны.

https://ria.ru/20210201/pokholodanie-1595419506.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество