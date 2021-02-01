Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей ряда районов Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Резкое потепление в начале февраля прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае, в ряде регионов прогнозируется оттепель, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае сейчас очень низкая температура: -25-30 градусов. Буквально за три дня, к 3 февраля температура повысится на 10-15 градусов. Уже в ряде регионов в Новосибирской, Омской области, на Алтае, в Хакасии будет оттепель. Такое резкое повышение и продолжительное повышение температуры. Минимум на неделю", - сказал он.
Ученый добавил, что потеплеет на юге Красноярского края, но это произойдет к концу рабочей недели. Причина потепления - миграция восточно-сибирского антициклона.
Он также отметил, что так как зима движется к завершению, то сильные морозы в -40-45 градусов маловероятны.