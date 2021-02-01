Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210201/podderzhka-1595480850.html
Промышленные предприятия Москвы смогут получать дополнительную поддержку
Промышленные предприятия Москвы смогут получать дополнительную поддержку
Мосгордума внесла поправки в законы, позволяющие расширить возможности для поддержки промышленных предприятий, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:27
2021-02-01T13:52
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584312218_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_4a690d8907b610dfc1deb02e077937a2.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мосгордума внесла поправки в законы, позволяющие расширить возможности для поддержки промышленных предприятий, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что поправки внесли в два закона: "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности" и "О промышленной политике города Москвы".Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что принятые изменения приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным. Подчеркивается, что поправками введено понятие статуса промышленного технопарка и его резидента. Как отметил Ефимов, в дальнейшем будут разработаны критерии присвоения нового статуса и возможные льготы для них.Кроме того, по словам заммэра, закон гарантирует сохранение мер поддержки по специальным инвестиционным контактам, подписанным столицей ранее. Также он отметил, что изменения в законы уточняют понятие якорного резидента, резидента технопарка и индустриального парка.Он добавил, что технопарк "Строгино" в рамках СПИК расширит свой имущественный комплекс (в модернизацию будет инвестировано более 600 миллионов рублей), а компания "Альфа Автоматив Техноложиз" инвестирует более 1,2 миллиарда рублей в строительство нового завода по выпуску штампованных деталей для автомобильного кузова. Кроме того, ООО "ДСК1-Ростокино" в рамках реализации СПИК модернизирует производство изделий из бетона, цемента и гипса - инвестиции составят 2,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210126/moskva-1594607331.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584312218_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_b75a311f090074d20a240a81de4afcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ефимов (политик), москва

Промышленные предприятия Москвы смогут получать дополнительную поддержку

12:27 01.02.2021 (обновлено: 13:52 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновТрубы ТЭЦ на фоне международного делового центра "Москва-Сити" в Москве
Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мосгордума внесла поправки в законы, позволяющие расширить возможности для поддержки промышленных предприятий, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что поправки внесли в два закона: "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности" и "О промышленной политике города Москвы".
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что принятые изменения приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным. Подчеркивается, что поправками введено понятие статуса промышленного технопарка и его резидента. Как отметил Ефимов, в дальнейшем будут разработаны критерии присвоения нового статуса и возможные льготы для них.
"В настоящее время в столице реализуется пять проектов по СПИК (специальный инвестиционный контракт - ред.). Совокупный объем частных инвестиций в рамках этих соглашений превышает 7,7 миллиарда рублей, также по ним планируется создать более 3,7 тысячи новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Ефимова.
Кроме того, по словам заммэра, закон гарантирует сохранение мер поддержки по специальным инвестиционным контактам, подписанным столицей ранее. Также он отметил, что изменения в законы уточняют понятие якорного резидента, резидента технопарка и индустриального парка.
"Теперь инвесторы могут получить эти статусы, работая не только в уже созданных технопарках и индустриальных парках, но и на территории еще только создаваемых (в рамках инвестиционного приоритетного проекта)", - говорится в сообщении.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:11Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Промышленники Москвы в 2020 году получили льготные займы на 1 млрд рублей
"В рамках СПИК с Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации к 2023 году завершится модернизация индустриального парка "Нижние котлы". Объем частных инвестиций в проект составит порядка 2,1 миллиарда рублей. Также благодаря СПИКу в Западном административном округе в 2021 году появится мясоперерабатывающее производство (объем частных инвестиций - более 1,2 миллиарда рублей)", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Он добавил, что технопарк "Строгино" в рамках СПИК расширит свой имущественный комплекс (в модернизацию будет инвестировано более 600 миллионов рублей), а компания "Альфа Автоматив Техноложиз" инвестирует более 1,2 миллиарда рублей в строительство нового завода по выпуску штампованных деталей для автомобильного кузова. Кроме того, ООО "ДСК1-Ростокино" в рамках реализации СПИК модернизирует производство изделий из бетона, цемента и гипса - инвестиции составят 2,6 миллиарда рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Москва
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния