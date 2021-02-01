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Промышленные предприятия Москвы смогут получать дополнительную поддержку
Промышленные предприятия Москвы смогут получать дополнительную поддержку
Мосгордума внесла поправки в законы, позволяющие расширить возможности для поддержки промышленных предприятий, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:27
2021-02-01T12:27
2021-02-01T13:52
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
москва
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мосгордума внесла поправки в законы, позволяющие расширить возможности для поддержки промышленных предприятий, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что поправки внесли в два закона: "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности" и "О промышленной политике города Москвы".Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что принятые изменения приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным. Подчеркивается, что поправками введено понятие статуса промышленного технопарка и его резидента. Как отметил Ефимов, в дальнейшем будут разработаны критерии присвоения нового статуса и возможные льготы для них.Кроме того, по словам заммэра, закон гарантирует сохранение мер поддержки по специальным инвестиционным контактам, подписанным столицей ранее. Также он отметил, что изменения в законы уточняют понятие якорного резидента, резидента технопарка и индустриального парка.Он добавил, что технопарк "Строгино" в рамках СПИК расширит свой имущественный комплекс (в модернизацию будет инвестировано более 600 миллионов рублей), а компания "Альфа Автоматив Техноложиз" инвестирует более 1,2 миллиарда рублей в строительство нового завода по выпуску штампованных деталей для автомобильного кузова. Кроме того, ООО "ДСК1-Ростокино" в рамках реализации СПИК модернизирует производство изделий из бетона, цемента и гипса - инвестиции составят 2,6 миллиарда рублей.
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владимир ефимов (политик), москва
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мосгордума
внесла поправки в законы, позволяющие расширить возможности для поддержки промышленных предприятий, сообщается на сайте мэра Москвы
.
Отмечается, что поправки внесли в два закона: "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности" и "О промышленной политике города Москвы".
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
сообщил, что принятые изменения приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным. Подчеркивается, что поправками введено понятие статуса промышленного технопарка и его резидента. Как отметил Ефимов, в дальнейшем будут разработаны критерии присвоения нового статуса и возможные льготы для них.
"В настоящее время в столице реализуется пять проектов по СПИК (специальный инвестиционный контракт - ред.). Совокупный объем частных инвестиций в рамках этих соглашений превышает 7,7 миллиарда рублей, также по ним планируется создать более 3,7 тысячи новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Ефимова.
Кроме того, по словам заммэра, закон гарантирует сохранение мер поддержки по специальным инвестиционным контактам, подписанным столицей ранее. Также он отметил, что изменения в законы уточняют понятие якорного резидента, резидента технопарка и индустриального парка.
"Теперь инвесторы могут получить эти статусы, работая не только в уже созданных технопарках и индустриальных парках, но и на территории еще только создаваемых (в рамках инвестиционного приоритетного проекта)", - говорится в сообщении.
"В рамках СПИК с Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации к 2023 году завершится модернизация индустриального парка "Нижние котлы". Объем частных инвестиций в проект составит порядка 2,1 миллиарда рублей. Также благодаря СПИКу в Западном административном округе в 2021 году появится мясоперерабатывающее производство (объем частных инвестиций - более 1,2 миллиарда рублей)", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Он добавил, что технопарк "Строгино" в рамках СПИК расширит свой имущественный комплекс (в модернизацию будет инвестировано более 600 миллионов рублей), а компания "Альфа Автоматив Техноложиз" инвестирует более 1,2 миллиарда рублей в строительство нового завода по выпуску штампованных деталей для автомобильного кузова. Кроме того, ООО "ДСК1-Ростокино" в рамках реализации СПИК модернизирует производство изделий из бетона, цемента и гипса - инвестиции составят 2,6 миллиарда рублей.