https://ria.ru/20210201/podderzhka-1595480850.html

Промышленные предприятия Москвы смогут получать дополнительную поддержку

Промышленные предприятия Москвы смогут получать дополнительную поддержку

Мосгордума внесла поправки в законы, позволяющие расширить возможности для поддержки промышленных предприятий, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:27

2021-02-01T12:27

2021-02-01T13:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

москва

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мосгордума внесла поправки в законы, позволяющие расширить возможности для поддержки промышленных предприятий, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что поправки внесли в два закона: "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности" и "О промышленной политике города Москвы".Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что принятые изменения приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным. Подчеркивается, что поправками введено понятие статуса промышленного технопарка и его резидента. Как отметил Ефимов, в дальнейшем будут разработаны критерии присвоения нового статуса и возможные льготы для них.Кроме того, по словам заммэра, закон гарантирует сохранение мер поддержки по специальным инвестиционным контактам, подписанным столицей ранее. Также он отметил, что изменения в законы уточняют понятие якорного резидента, резидента технопарка и индустриального парка.Он добавил, что технопарк "Строгино" в рамках СПИК расширит свой имущественный комплекс (в модернизацию будет инвестировано более 600 миллионов рублей), а компания "Альфа Автоматив Техноложиз" инвестирует более 1,2 миллиарда рублей в строительство нового завода по выпуску штампованных деталей для автомобильного кузова. Кроме того, ООО "ДСК1-Ростокино" в рамках реализации СПИК модернизирует производство изделий из бетона, цемента и гипса - инвестиции составят 2,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210126/moskva-1594607331.html

москва

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владимир ефимов (политик), москва