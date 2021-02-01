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Директора "Открытой России" Пивоварова арестовали на 29 суток
Директора "Открытой России" Пивоварова арестовали на 29 суток
Измайловский суд Москвы арестовал на 29 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за повторное нарушение порядка проведения митинга и... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:47
2021-02-01T17:47
россия
андрей пивоваров
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
илья яшин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал на 29 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за повторное нарушение порядка проведения митинга и неповиновение полицейскому, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прянишников.Накануне глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин рассказал РИА Новости, что его с Пивоваровым задержали за участие в несогласованной акции, заблокировав машину, в которой они ехали. Пивоварову вменяются две статьи КоАП: повторное нарушение поведения шествия или митинга (20.2) и неповиновение сотруднику полиции (19.3).Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, на улицы вышли около 2 тысяч человек."Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
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россия, андрей пивоваров, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, илья яшин, михаил ходорковский, москва, сша

Директора "Открытой России" Пивоварова арестовали на 29 суток

17:47 01.02.2021
 
© Фото : предоставлено Андреем ПивоваровымАндрей Пивоваров. Архивное фото
Андрей Пивоваров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : предоставлено Андреем Пивоваровым
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал на 29 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за повторное нарушение порядка проведения митинга и неповиновение полицейскому, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прянишников.
Накануне глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин рассказал РИА Новости, что его с Пивоваровым задержали за участие в несогласованной акции, заблокировав машину, в которой они ехали. Пивоварову вменяются две статьи КоАП: повторное нарушение поведения шествия или митинга (20.2) и неповиновение сотруднику полиции (19.3).
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"Суд назначил ему 29 суток административного ареста по статье 20.2 и 10 суток по статье 19.3 КоАП РФ. Итого это 29 суток ареста, он параллельно будет оба отбывать", - сказал Прянишников.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, на улицы вышли около 2 тысяч человек.
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
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РоссияАндрей ПивоваровОткрытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФИлья ЯшинМихаил ХодорковскийМоскваСША
 
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