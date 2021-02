https://ria.ru/20210201/pivovarov-1595555637.html

Директора "Открытой России" Пивоварова арестовали на 29 суток

Директора "Открытой России" Пивоварова арестовали на 29 суток

Измайловский суд Москвы арестовал на 29 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за повторное нарушение порядка проведения митинга и... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:47

2021-02-01T17:47

2021-02-01T17:47

россия

андрей пивоваров

открытая россия

юкос

генеральная прокуратура рф

илья яшин

михаил ходорковский

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/98220/35/982203514_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_42cee785f1ad497b0db710a6c290f1fc.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал на 29 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за повторное нарушение порядка проведения митинга и неповиновение полицейскому, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прянишников.Накануне глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин рассказал РИА Новости, что его с Пивоваровым задержали за участие в несогласованной акции, заблокировав машину, в которой они ехали. Пивоварову вменяются две статьи КоАП: повторное нарушение поведения шествия или митинга (20.2) и неповиновение сотруднику полиции (19.3).Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, на улицы вышли около 2 тысяч человек."Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей пивоваров, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, илья яшин, михаил ходорковский, москва, сша