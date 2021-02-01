https://ria.ru/20210201/perevorot-1595454481.html

Турция осудила военный переворот в Мьянме

Турция осудила военный переворот в Мьянме

МИД Турции выступил с решительным осуждением переворота в Мьянме и призвал военных освободить задержанных лидеров страны. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:48

2021-02-01T10:48

2021-02-01T10:48

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мид турции

турция

мьянма

в мире

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АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. МИД Турции выступил с решительным осуждением переворота в Мьянме и призвал военных освободить задержанных лидеров страны.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Турция также выразила пожелание, чтобы последние события в Мьянме "не ухудшили положение мусульман-рохинджа, живущих там в тяжелых условиях".

https://ria.ru/20210201/myanma-1595436219.html

турция

мьянма

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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мид турции, турция, мьянма, в мире