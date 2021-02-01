Володин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
09:47 01.02.2021 (обновлено: 11:52 01.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив, что под его попечением РПЦ вносит большой вклад в сохранение духовных и культурных ценностей.
"Поздравляю Вас с годовщиной интронизации. Под Вашим патриаршим попечением Русская православная церковь вносит большой вклад в сохранение и развитие наших духовных и культурных ценностей, заботится о нравственном здоровье общества. Авторитет Церкви неуклонно укрепляется", - сказал Володин, слова которого цитирует сайт Думы.
Володин подчеркнул, что участие патриарха в решении стоящих перед страной социальных задач, благотворительная и просветительская деятельность заслуживают уважения.
"Желаю Вам, Ваше Святейшество, крепких душевных и телесных сил и всего наилучшего", - добавил политик.