https://ria.ru/20210201/patriarkh-1595442635.html

Володин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Володин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив, что под его попечением РПЦ вносит... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:47

2021-02-01T09:47

2021-02-01T11:52

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив, что под его попечением РПЦ вносит большой вклад в сохранение духовных и культурных ценностей.Володин подчеркнул, что участие патриарха в решении стоящих перед страной социальных задач, благотворительная и просветительская деятельность заслуживают уважения.

https://ria.ru/20210128/varfolomey-1595000051.html

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, госдума рф, вячеслав володин