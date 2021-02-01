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Прокуратура проверит данные об отравлениях питьевой водой в Красноярске
Прокуратура проверит данные об отравлениях питьевой водой в Красноярске
Прокуратура проверяет данные СМИ об отравлениях водой в многоквартирных домах Октябрьского района Красноярска, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:56
2021-02-01T10:28
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
октябрьский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет данные СМИ об отравлениях водой в многоквартирных домах Октябрьского района Красноярска, сообщает региональное надзорное ведомство.Ранее в ряде СМИ региона появилась информация, что жители Октябрьского района Красноярска жалуются на отравления водой, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной. Поясняется, что накануне там отключали холодную воду. По данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, а позднее симптомы тяжелого отравления.В ведомстве пояснили, что причины произошедшего выясняются. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что проверяют поступившую информацию. Получить информацию у компании "Краском", осуществляющей водоснабжение в Красноярске, пока не удалось.Позднее специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на водозаборе и распределительной сети в Октябрьском районе Красноярска.В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших от инфекции выясняется. Местный телеканал ТВК со ссылкой на жителей утверждает, что с жалобами обратились не менее 25 человек.Дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях водой показали ее безопасность, заявляет компания-поставщик воды "КрасКом".По информации компании, жалобы на отравление поступали от жителей лишь одного микрорайона - Студенческий городок Октябрьского района. Остальные жители, которые получают воду с того же водозабора, не жаловались. Отмечается, что симптомов инфекции не нашли и у 53 сотрудников самого водозабора, которые пили ту же воду.По заданию гендиректора "КрасКома" пробы воды возьмут из распределительной сети в квартирах домов в Студгородке, результаты будут известны 4 февраля. В компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), октябрьский район, красноярск, происшествия

Прокуратура проверит данные об отравлениях питьевой водой в Красноярске

07:56 01.02.2021 (обновлено: 10:28 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет данные СМИ об отравлениях водой в многоквартирных домах Октябрьского района Красноярска, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее в ряде СМИ региона появилась информация, что жители Октябрьского района Красноярска жалуются на отравления водой, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной. Поясняется, что накануне там отключали холодную воду. По данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, а позднее симптомы тяжелого отравления.
"Прокуратура края начала проверку по сообщениям СМИ об отравлении людей водой в многоквартирных домах в Октябрьском районе Красноярска. В ходе проверки будет дана оценка выполнению ресурсоснабжающей и управляющей организациями требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере на предмет качества предоставления коммунальной услуги в сфере водоснабжения, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что причины произошедшего выясняются. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что проверяют поступившую информацию. Получить информацию у компании "Краском", осуществляющей водоснабжение в Красноярске, пока не удалось.
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Позднее специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на водозаборе и распределительной сети в Октябрьском районе Красноярска.
"При получении информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди жителей Октябрьского района Красноярска незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования в целях установления путей и факторов инфицирования. Проведен отбор проб воды на водозаборе "Гремячий лог" ООО "КрасКом", в распределительной сети Октябрьского района Красноярска с целью проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших от инфекции выясняется. Местный телеканал ТВК со ссылкой на жителей утверждает, что с жалобами обратились не менее 25 человек.
Дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях водой показали ее безопасность, заявляет компания-поставщик воды "КрасКом".
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"Накануне в социальных сетях и домовых чатах появились жалобы на отравления холодной водой. Жители Студгородка связали эти случаи с ремонтом на водозаборе "КрасКома", который прошёл 29 января 2021 года. В связи с этим специалисты компании оперативно в выходной день сделали дополнительный отбор проб холодной воды и провели её анализ. ...По результатам анализов холодная вода перед подачей в город отвечает всем требованиям санитарных норм. Обеззараживание воды хлором контролируется в автоматическом режиме и также соответствует гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении.
По информации компании, жалобы на отравление поступали от жителей лишь одного микрорайона - Студенческий городок Октябрьского района. Остальные жители, которые получают воду с того же водозабора, не жаловались. Отмечается, что симптомов инфекции не нашли и у 53 сотрудников самого водозабора, которые пили ту же воду.
По заданию гендиректора "КрасКома" пробы воды возьмут из распределительной сети в квартирах домов в Студгородке, результаты будут известны 4 февраля. В компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Октябрьский районКрасноярскПроисшествия
 
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