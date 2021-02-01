https://ria.ru/20210201/otravleniya-1595430326.html

Прокуратура проверит данные об отравлениях питьевой водой в Красноярске

Прокуратура проверит данные об отравлениях питьевой водой в Красноярске

Прокуратура проверяет данные СМИ об отравлениях водой в многоквартирных домах Октябрьского района Красноярска, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:56

2021-02-01T07:56

2021-02-01T10:28

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

октябрьский район

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет данные СМИ об отравлениях водой в многоквартирных домах Октябрьского района Красноярска, сообщает региональное надзорное ведомство.Ранее в ряде СМИ региона появилась информация, что жители Октябрьского района Красноярска жалуются на отравления водой, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной. Поясняется, что накануне там отключали холодную воду. По данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, а позднее симптомы тяжелого отравления.В ведомстве пояснили, что причины произошедшего выясняются. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что проверяют поступившую информацию. Получить информацию у компании "Краском", осуществляющей водоснабжение в Красноярске, пока не удалось.Позднее специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на водозаборе и распределительной сети в Октябрьском районе Красноярска.В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших от инфекции выясняется. Местный телеканал ТВК со ссылкой на жителей утверждает, что с жалобами обратились не менее 25 человек.Дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях водой показали ее безопасность, заявляет компания-поставщик воды "КрасКом".По информации компании, жалобы на отравление поступали от жителей лишь одного микрорайона - Студенческий городок Октябрьского района. Остальные жители, которые получают воду с того же водозабора, не жаловались. Отмечается, что симптомов инфекции не нашли и у 53 сотрудников самого водозабора, которые пили ту же воду.По заданию гендиректора "КрасКома" пробы воды возьмут из распределительной сети в квартирах домов в Студгородке, результаты будут известны 4 февраля. В компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем.

https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html

https://ria.ru/20210122/arest-1594174706.html

https://ria.ru/20210103/otravlenie-1591855879.html

октябрьский район

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), октябрьский район, красноярск, происшествия