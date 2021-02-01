https://ria.ru/20210201/otravleniya-1595430326.html
Прокуратура проверит данные об отравлениях питьевой водой в Красноярске
Прокуратура проверит данные об отравлениях питьевой водой в Красноярске
Прокуратура проверяет данные СМИ об отравлениях водой в многоквартирных домах Октябрьского района Красноярска, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:56
2021-02-01T07:56
2021-02-01T10:28
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
октябрьский район
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет данные СМИ об отравлениях водой в многоквартирных домах Октябрьского района Красноярска, сообщает региональное надзорное ведомство.Ранее в ряде СМИ региона появилась информация, что жители Октябрьского района Красноярска жалуются на отравления водой, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной. Поясняется, что накануне там отключали холодную воду. По данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, а позднее симптомы тяжелого отравления.В ведомстве пояснили, что причины произошедшего выясняются. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что проверяют поступившую информацию. Получить информацию у компании "Краском", осуществляющей водоснабжение в Красноярске, пока не удалось.Позднее специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на водозаборе и распределительной сети в Октябрьском районе Красноярска.В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших от инфекции выясняется. Местный телеканал ТВК со ссылкой на жителей утверждает, что с жалобами обратились не менее 25 человек.Дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях водой показали ее безопасность, заявляет компания-поставщик воды "КрасКом".По информации компании, жалобы на отравление поступали от жителей лишь одного микрорайона - Студенческий городок Октябрьского района. Остальные жители, которые получают воду с того же водозабора, не жаловались. Отмечается, что симптомов инфекции не нашли и у 53 сотрудников самого водозабора, которые пили ту же воду.По заданию гендиректора "КрасКома" пробы воды возьмут из распределительной сети в квартирах домов в Студгородке, результаты будут известны 4 февраля. В компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем.
https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html
https://ria.ru/20210122/arest-1594174706.html
https://ria.ru/20210103/otravlenie-1591855879.html
октябрьский район
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), октябрьский район, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 1 фев – РИА Новости.
Прокуратура проверяет данные СМИ об отравлениях водой в многоквартирных домах Октябрьского района Красноярска
, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее в ряде СМИ региона появилась информация, что жители Октябрьского района Красноярска жалуются на отравления водой, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной. Поясняется, что накануне там отключали холодную воду. По данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, а позднее симптомы тяжелого отравления.
"Прокуратура края начала проверку по сообщениям СМИ об отравлении людей водой в многоквартирных домах в Октябрьском районе Красноярска. В ходе проверки будет дана оценка выполнению ресурсоснабжающей и управляющей организациями требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере на предмет качества предоставления коммунальной услуги в сфере водоснабжения, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что причины произошедшего выясняются. В краевом управлении Роспотребнадзора
сообщили, что проверяют поступившую информацию. Получить информацию у компании "Краском", осуществляющей водоснабжение в Красноярске, пока не удалось.
Позднее специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на водозаборе и распределительной сети в Октябрьском районе Красноярска.
"При получении информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди жителей Октябрьского района Красноярска незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования в целях установления путей и факторов инфицирования. Проведен отбор проб воды на водозаборе "Гремячий лог" ООО "КрасКом", в распределительной сети Октябрьского района Красноярска с целью проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших от инфекции выясняется. Местный телеканал ТВК со ссылкой на жителей утверждает, что с жалобами обратились не менее 25 человек.
Дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях водой показали ее безопасность, заявляет компания-поставщик воды "КрасКом".
"Накануне в социальных сетях и домовых чатах появились жалобы на отравления холодной водой. Жители Студгородка связали эти случаи с ремонтом на водозаборе "КрасКома", который прошёл 29 января 2021 года. В связи с этим специалисты компании оперативно в выходной день сделали дополнительный отбор проб холодной воды и провели её анализ. ...По результатам анализов холодная вода перед подачей в город отвечает всем требованиям санитарных норм. Обеззараживание воды хлором контролируется в автоматическом режиме и также соответствует гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении.
По информации компании, жалобы на отравление поступали от жителей лишь одного микрорайона - Студенческий городок Октябрьского района. Остальные жители, которые получают воду с того же водозабора, не жаловались. Отмечается, что симптомов инфекции не нашли и у 53 сотрудников самого водозабора, которые пили ту же воду.
По заданию гендиректора "КрасКома" пробы воды возьмут из распределительной сети в квартирах домов в Студгородке, результаты будут известны 4 февраля. В компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем.