https://ria.ru/20210201/otravlenie-1595558449.html

На Ставрополье семья с двумя детьми погибла от отравления угарным газом

На Ставрополье семья с двумя детьми погибла от отравления угарным газом

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и двоих детей, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:01

2021-02-01T18:01

2021-02-01T18:01

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 1 фев - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и двоих детей, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом, сообщает следственное управление СК по региону."Днем 1 февраля текущего года в одной из квартир в поселке Железноводском Предгорного района обнаружены тела супругов и двух их детей – мальчика 2009 и девочки 2015 годов рождения. Следственный отдел по Предгорному району возбудил по данному факту уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - сказано в сообщении.По предварительным данным, причиной гибели семьи явилось отравление угарным газом, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210122/dtp-1594102049.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия