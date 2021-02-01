https://ria.ru/20210201/otravlenie-1595558449.html
На Ставрополье семья с двумя детьми погибла от отравления угарным газом
На Ставрополье семья с двумя детьми погибла от отравления угарным газом
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и двоих детей, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:01
2021-02-01T18:01
2021-02-01T18:01
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 1 фев - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и двоих детей, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом, сообщает следственное управление СК по региону."Днем 1 февраля текущего года в одной из квартир в поселке Железноводском Предгорного района обнаружены тела супругов и двух их детей – мальчика 2009 и девочки 2015 годов рождения. Следственный отдел по Предгорному району возбудил по данному факту уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - сказано в сообщении.По предварительным данным, причиной гибели семьи явилось отравление угарным газом, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210122/dtp-1594102049.html
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следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия