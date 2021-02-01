https://ria.ru/20210201/otnosheniya-1595572553.html

Израиль и Косово установили дипломатические отношения

Израиль и Косово установили дипломатические отношения

Израиль и самопровозглашенная республика Косово подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, сообщила пресс-служба израильского МИД. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T19:13

2021-02-01T19:13

2021-02-01T19:13

александр вучич

мид косово

иерусалим

косово

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Израиль и самопровозглашенная республика Косово подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, сообщила пресс-служба израильского МИД."На исторической виртуальной церемонии, первой в своем роде, министр иностранных дел Габи Ашкенази и косовский министр иностранных дел и диаспоры Мелиза Харадинай-Стубла подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между Израилем и Косово", - сообщила пресс-служба.Как заявил Ашкенази, "установление отношений между Израилем и Косово - важный и захватывающий исторический шаг, отражающий многие изменения, которые регион пережил за последние месяцы".Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем в сентябре 2020 года провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти в США, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа.Документ определяет перенос посольства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим до 1 июля 2021 года, а также открытие там "диппредставительства" самопровозглашенного Косово. Наибольшую критику сербской оппозиции вызвал этот пункт документа, который может повлиять на отношения с ближневосточными партнерами.Вучич позже заявлял, что не станет переносить посольство, если Израиль признает косовскую независимость, но сообщил о готовности открыть в Иерусалиме канцелярию Торгово-промышленной палаты. Он также провел встречи с послами Палестины и Израиля в Белграде и заверил обоих в дружеских отношениях, не сообщив окончательного решения о переносе посольства.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств, среди которых был Израиль. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210128/izrail-1594956291.html

https://ria.ru/20210126/ssha-1594696303.html

иерусалим

косово

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, мид косово, иерусалим, косово, израиль, в мире