https://ria.ru/20210201/otnosheniya-1595434819.html

Российский постпред заявил о ненормальном состоянии отношений с ЕС

Российский постпред заявил о ненормальном состоянии отношений с ЕС

Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном состоянии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в преддверии... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:36

2021-02-01T08:36

2021-02-01T09:49

россия

жозеп боррель

мария князева

владимир чижов

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном состоянии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в преддверии визита главы Внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в Москву, который назначен на 4-6 февраля."Мы рассчитываем, что удастся провести детальное обсуждение широкого комплекса вопросов двусторонних отношений, которые, увы, находятся сегодня в ненормальном состоянии", - добавил он.Также будет возможность поговорить об актуальных международных сюжетах, по ряду которых РФ с ЕС вполне конструктивно взаимодействуют, рассказал Чижов.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/soyuz-1588852020.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, мария князева, владимир чижов, евросоюз, в мире