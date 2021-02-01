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Российский постпред заявил о ненормальном состоянии отношений с ЕС
Российский постпред заявил о ненормальном состоянии отношений с ЕС
Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном состоянии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в преддверии... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:36
2021-02-01T09:49
россия
жозеп боррель
мария князева
владимир чижов
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном состоянии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в преддверии визита главы Внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в Москву, который назначен на 4-6 февраля."Мы рассчитываем, что удастся провести детальное обсуждение широкого комплекса вопросов двусторонних отношений, которые, увы, находятся сегодня в ненормальном состоянии", - добавил он.Также будет возможность поговорить об актуальных международных сюжетах, по ряду которых РФ с ЕС вполне конструктивно взаимодействуют, рассказал Чижов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, жозеп боррель, мария князева, владимир чижов, евросоюз, в мире

Российский постпред заявил о ненормальном состоянии отношений с ЕС

08:36 01.02.2021 (обновлено: 09:49 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном состоянии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в преддверии визита главы Внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в Москву, который назначен на 4-6 февраля.
"Россия несколько раз подтверждала это (его приглашение в Москву - ред.), последний раз – в поздравительном послании по случаю Нового года от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова", - отметил Чижов.
"Мы рассчитываем, что удастся провести детальное обсуждение широкого комплекса вопросов двусторонних отношений, которые, увы, находятся сегодня в ненормальном состоянии", - добавил он.
Также будет возможность поговорить об актуальных международных сюжетах, по ряду которых РФ с ЕС вполне конструктивно взаимодействуют, рассказал Чижов.
Президент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 20:32Сказано в эфире
ЕС надеется на "амбициозный союз" с США. Что ждать от этого союза России?
Читайте полный текст интервью >>
 
РоссияЖозеп БоррельМария КнязеваВладимир ЧижовЕвросоюзВ мире
 
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