Российский постпред заявил о ненормальном состоянии отношений с ЕС
08:36 01.02.2021 (обновлено: 09:49 01.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном состоянии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в преддверии визита главы Внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в Москву, который назначен на 4-6 февраля.
"Россия несколько раз подтверждала это (его приглашение в Москву - ред.), последний раз – в поздравительном послании по случаю Нового года от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова", - отметил Чижов.
"Мы рассчитываем, что удастся провести детальное обсуждение широкого комплекса вопросов двусторонних отношений, которые, увы, находятся сегодня в ненормальном состоянии", - добавил он.
Также будет возможность поговорить об актуальных международных сюжетах, по ряду которых РФ с ЕС вполне конструктивно взаимодействуют, рассказал Чижов.
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