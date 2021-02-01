Врач рассказал, как укрепить организм при изменениях температуры

"Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды, принимать контрастный душ, регулярно делать зарядку. Для поддержки иммунитета необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащие витамины и нужные микроэлементы. Для укрепления иммунитета стоит избегать стрессов и переутомления", - рассказал Тяжельников.