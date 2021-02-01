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Врач рассказал, как укрепить организм при изменениях температуры
Врач рассказал, как укрепить организм при изменениях температуры
Москвичам, чувствительным к изменениям температур, следует делать зарядку, высыпаться и правильно питаться, избегать стрессов и переутомления, сообщил РИА... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:32
2021-02-01T07:32
2021-02-01T07:32
андрей тяжельников
москва
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москвичам, чувствительным к изменениям температур, следует делать зарядку, высыпаться и правильно питаться, избегать стрессов и переутомления, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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РИА Новости
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андрей тяжельников, москва, общество