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В Новокузнецке крыши двух многоэтажных домов провалились от снега
В Новокузнецке крыши двух многоэтажных домов провалились от снега
Крыши двух многоэтажных домов в Новокузнецке в выходные дни провалились под тяжестью скопившегося снега, власти обещают компенсации собственникам пострадавших... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:43
2021-02-01T17:44
жкх
новокузнецк
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Крыши двух многоэтажных домов в Новокузнецке в выходные дни провалились под тяжестью скопившегося снега, власти обещают компенсации собственникам пострадавших квартир, а один из домов, трехэтажный и ветхий, расселят, сообщает в понедельник мэрия города.По данным властей, в пятиэтажном доме по улице Ленина под тяжестью снега провалилась часть шиферной крыши на площади 10-15 квадратных метров, в результате чего произошел порыв системы отопления, затопленными оказались две квартиры. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась. Кроме того, в трехэтажном доме 1948 года постройки по улице Пушкина произошло смещение стропильной системы шиферной крыши на деревянной обрешетке. Жильцы были эвакуированы, пострадавших нет."Сегодня, 1 февраля, состоялось комиссионное обследование пострадавших квартир, были составлены акты о порче имущества. После определения причиненного ущерба собственникам двух квартир подрядной организацией будет произведено возмещение данного ущерба", - сообщили в мэрии о доме по улице Ленина.Власти отмечают, что в настоящее время крышу дома полностью очистили от снега, восстановлена система отопления, возобновлены ведущиеся с лета 2020 года работы по капремонту крыши. В ближайшее время все работы компании-подрядчика проверят на соответствие проектной документации, планируется применить штрафные санкции. Срок окончания ремонта крыши на Ленина, 36 – весна 2021 года.В трехэтажном доме по улице Пушкина, как сообщает мэрия, проживают 36 человек. Сейчас часть жителей разместились у родственников, часть – в пункте временного размещения на базе местного центра соцобслуживания населения."В Новокузнецке создана специальная рабочая группа под руководством главы города Сергея Кузнецова и определен план мероприятий, направленный на ликвидацию последствий данного инцидента. Так, специалистами была проведена проверка систем жизнеобеспечения пострадавшего дома, обследование его несущих конструкций с целью определения степени опасности повреждений. По итогам обследования дома проектным институтом "Кузбасспроект" вынесено заключение о невозможности проживания в данном доме и полном демонтаже строения", - говорится в сообщении.В настоящее время власти готовят документы, на основании которых муниципалитет будет производить компенсации собственникам квартир. Это произойдет после независимой оценки жилья."В сумму будут включены компенсирующие затраты на переезд и проведение возможных ремонтных работ новых помещений. При этом, до момента окончательного переселения семьям для временного размещения будет предложено жилье из городского маневренного и коммерческого фонда муниципалитета", - пояснили в мэрии.
https://ria.ru/20210130/mchs-1595230277.html
https://ria.ru/20210125/naled-1594513122.html
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жкх, новокузнецк, происшествия

В Новокузнецке крыши двух многоэтажных домов провалились от снега

17:43 01.02.2021 (обновлено: 17:44 01.02.2021)
 
© Фото : официальный сайт администрации города Новокузнецка Крыши двух многоэтажных домов провалились под тяжестью скопившегося снега в Новокузнецке
Крыши двух многоэтажных домов провалились под тяжестью скопившегося снега в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : официальный сайт администрации города Новокузнецка
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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Крыши двух многоэтажных домов в Новокузнецке в выходные дни провалились под тяжестью скопившегося снега, власти обещают компенсации собственникам пострадавших квартир, а один из домов, трехэтажный и ветхий, расселят, сообщает в понедельник мэрия города.
По данным властей, в пятиэтажном доме по улице Ленина под тяжестью снега провалилась часть шиферной крыши на площади 10-15 квадратных метров, в результате чего произошел порыв системы отопления, затопленными оказались две квартиры. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась. Кроме того, в трехэтажном доме 1948 года постройки по улице Пушкина произошло смещение стропильной системы шиферной крыши на деревянной обрешетке. Жильцы были эвакуированы, пострадавших нет.
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"Сегодня, 1 февраля, состоялось комиссионное обследование пострадавших квартир, были составлены акты о порче имущества. После определения причиненного ущерба собственникам двух квартир подрядной организацией будет произведено возмещение данного ущерба", - сообщили в мэрии о доме по улице Ленина.
Власти отмечают, что в настоящее время крышу дома полностью очистили от снега, восстановлена система отопления, возобновлены ведущиеся с лета 2020 года работы по капремонту крыши. В ближайшее время все работы компании-подрядчика проверят на соответствие проектной документации, планируется применить штрафные санкции. Срок окончания ремонта крыши на Ленина, 36 – весна 2021 года.
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В трехэтажном доме по улице Пушкина, как сообщает мэрия, проживают 36 человек. Сейчас часть жителей разместились у родственников, часть – в пункте временного размещения на базе местного центра соцобслуживания населения.
"В Новокузнецке создана специальная рабочая группа под руководством главы города Сергея Кузнецова и определен план мероприятий, направленный на ликвидацию последствий данного инцидента. Так, специалистами была проведена проверка систем жизнеобеспечения пострадавшего дома, обследование его несущих конструкций с целью определения степени опасности повреждений. По итогам обследования дома проектным институтом "Кузбасспроект" вынесено заключение о невозможности проживания в данном доме и полном демонтаже строения", - говорится в сообщении.
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В настоящее время власти готовят документы, на основании которых муниципалитет будет производить компенсации собственникам квартир. Это произойдет после независимой оценки жилья.
"В сумму будут включены компенсирующие затраты на переезд и проведение возможных ремонтных работ новых помещений. При этом, до момента окончательного переселения семьям для временного размещения будет предложено жилье из городского маневренного и коммерческого фонда муниципалитета", - пояснили в мэрии.
 
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