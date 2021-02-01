https://ria.ru/20210201/novosibirsk-1595591543.html

ГУФСИН опровергло сообщения об избиении подозреваемого в Новосибирске

ГУФСИН опровергло сообщения об избиении подозреваемого в Новосибирске

Адвокат Владимира Ведерникова - члена религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) - заявил, что его подзащитного пытали... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T22:34

2021-02-01T22:34

2021-02-01T22:34

россия

евгений редькин

красноярский краевой суд

красноярский край

каратузский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511556_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_33816ae9eb3d2d8678bb7a6ef1002a86.jpg

НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Адвокат Владимира Ведерникова - члена религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) - заявил, что его подзащитного пытали сокамерники в новосибирском СИЗО-1, в ГУФСИН по региону эту информацию опровергли.Адвокат Иван Хорошев в Facebook в понедельник со ссылкой на своего подзащитного сообщил, что одного из троих находящихся под арестом лидеров общины Ведерникова пытали двое сокамерников в СИЗО-1 Новосибирска. От него якобы требовали признаться и начать сотрудничество со следствием, а также склонить к этому Торопа и Вадима Редькина.В ведомстве добавили, что в адрес администрации следственного изолятора заявлений, связанных с угрозой жизни или здоровью, от находящихся в СИЗО-1 Ведерникова, Торопа и Редькина не поступало.В январе Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета"."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Редькин и Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

https://ria.ru/20210130/sizo-1595253789.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575656250.html

россия

красноярский край

каратузский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений редькин, красноярский краевой суд, красноярский край, каратузский район, происшествия