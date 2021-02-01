ГУФСИН опровергло сообщения об избиении подозреваемого в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Адвокат Владимира Ведерникова - члена религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) - заявил, что его подзащитного пытали сокамерники в новосибирском СИЗО-1, в ГУФСИН по региону эту информацию опровергли.
Адвокат Иван Хорошев в Facebook в понедельник со ссылкой на своего подзащитного сообщил, что одного из троих находящихся под арестом лидеров общины Ведерникова пытали двое сокамерников в СИЗО-1 Новосибирска. От него якобы требовали признаться и начать сотрудничество со следствием, а также склонить к этому Торопа и Вадима Редькина.
"В ряде СМИ и социальных сетях была опубликована информация о том, что на граждан Торопа С.А., Ведерникова В.О. и Редькина В.В., содержащихся в СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области, оказывается давление со стороны сокамерников и сотрудников учреждения. По данным фактам в ГУФСИН России по Новосибирской области была проведена проверка. Информация, размещенная в СМИ, не нашла своего подтверждения", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУФСИН.
В ведомстве добавили, что в адрес администрации следственного изолятора заявлений, связанных с угрозой жизни или здоровью, от находящихся в СИЗО-1 Ведерникова, Торопа и Редькина не поступало.
В январе Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета".
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"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Редькин и Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.