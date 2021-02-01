Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/novosibirsk-1595591543.html
ГУФСИН опровергло сообщения об избиении подозреваемого в Новосибирске
ГУФСИН опровергло сообщения об избиении подозреваемого в Новосибирске
Адвокат Владимира Ведерникова - члена религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) - заявил, что его подзащитного пытали... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T22:34
2021-02-01T22:34
россия
евгений редькин
красноярский краевой суд
красноярский край
каратузский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511556_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_33816ae9eb3d2d8678bb7a6ef1002a86.jpg
НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Адвокат Владимира Ведерникова - члена религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) - заявил, что его подзащитного пытали сокамерники в новосибирском СИЗО-1, в ГУФСИН по региону эту информацию опровергли.Адвокат Иван Хорошев в Facebook в понедельник со ссылкой на своего подзащитного сообщил, что одного из троих находящихся под арестом лидеров общины Ведерникова пытали двое сокамерников в СИЗО-1 Новосибирска. От него якобы требовали признаться и начать сотрудничество со следствием, а также склонить к этому Торопа и Вадима Редькина.В ведомстве добавили, что в адрес администрации следственного изолятора заявлений, связанных с угрозой жизни или здоровью, от находящихся в СИЗО-1 Ведерникова, Торопа и Редькина не поступало.В январе Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета"."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Редькин и Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
https://ria.ru/20210130/sizo-1595253789.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575656250.html
россия
красноярский край
каратузский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511556_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a823ce8754758c9c30745dfa67b54478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений редькин, красноярский краевой суд, красноярский край, каратузский район, происшествия

ГУФСИН опровергло сообщения об избиении подозреваемого в Новосибирске

22:34 01.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Адвокат Владимира Ведерникова - члена религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) - заявил, что его подзащитного пытали сокамерники в новосибирском СИЗО-1, в ГУФСИН по региону эту информацию опровергли.
Адвокат Иван Хорошев в Facebook в понедельник со ссылкой на своего подзащитного сообщил, что одного из троих находящихся под арестом лидеров общины Ведерникова пытали двое сокамерников в СИЗО-1 Новосибирска. От него якобы требовали признаться и начать сотрудничество со следствием, а также склонить к этому Торопа и Вадима Редькина.
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 12:11
Смоленский УФСИН опроверг информацию об избиении подозреваемого в СИЗО

"В ряде СМИ и социальных сетях была опубликована информация о том, что на граждан Торопа С.А., Ведерникова В.О. и Редькина В.В., содержащихся в СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области, оказывается давление со стороны сокамерников и сотрудников учреждения. По данным фактам в ГУФСИН России по Новосибирской области была проведена проверка. Информация, размещенная в СМИ, не нашла своего подтверждения", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУФСИН.

В ведомстве добавили, что в адрес администрации следственного изолятора заявлений, связанных с угрозой жизни или здоровью, от находящихся в СИЗО-1 Ведерникова, Торопа и Редькина не поступало.
В январе Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета".
СИЗО №6 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа 2020, 17:15
В СИЗО Краснодара до смерти избили подозреваемого в сбыте наркотиков
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Редькин и Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
 
РоссияЕвгений РедькинКрасноярский краевой судКрасноярский крайКаратузский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния