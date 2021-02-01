https://ria.ru/20210201/nikolskiy-1595101486.html

Биография Константина Никольского

Биография Константина Никольского

Российский рок-музыкант, певец, поэт и композитор Константин Николаевич Никольский родился 1 февраля 1951 года в Москве. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T04:05

2021-02-01T04:05

2021-02-01T04:06

константин никольский

справки

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Российский рок-музыкант, певец, поэт и композитор Константин Николаевич Никольский родился 1 февраля 1951 года в Москве.В 1984 году окончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных. Играть на гитаре начал в 12 лет, занимался у известного гитариста Генриха Сечкина в столичном ДК им. Чкалова. В 15 лет стал ритм-гитаристом московской группы "Крестоносцы", исполнявшей в основном репертуар TheBeatles и RollingStones. Из этого коллектива, лидером и солистом которого был барабанщик Александр Сикорский, выросла популярная группа "Атланты". Будучи музыкантом "Атлантов" и еще учась в школе, Константин Никольский написал первые песни – "Ты девчонка хорошенькая", "Алена", "Я думал о многом и разном". По окончании школы Никольский в 1969-1971 годах проходил срочную службу в армии. В этот период он сочинил песни "Музыкант" и "Ты хотел увидеть мир". Обе композиции, как и другие написанные Константином Никольским песни, легли в основу репертуара группы "Осколки вертолета Сикорского", в составе которой автор начал выступать после демобилизации.Окончив курсы звукооператоров, Никольский работал по этой специальности на телевидении. В 1974 году присоединился к основанной Стасом Наминым группе "Цветы" – профессиональному коллективу при Московской областной филармонии. Однако в 1975 году группа была распущена решением худсовета.Константина Никольского принял в свой вокально-инструментальный ансамбль "Магистраль" Юрий Антонов. В 1977 году Стас Намин создал коллектив "Группа Стаса Намина" и пригласил Никольского работать к себе. Первая же песня, написанная Константином Никольским и Александром Слизуновым на стихи Владимира Солдатова, – "Старый рояль" – стала шлягером. Однако в 1978 году музыкант покинул этот коллектив. В составе ВИА "Фестиваль", куда он перешел по приглашению Максима Дунаевского, Константин Никольский записывал музыку к фильмам "Д'Артаньян и три мушкетера", "Ах, водевиль, водевиль…", "Мэри Поппинс, до свидания!", а на гастролях группы исполнял собственные песни.В 1979 году была создана группа "Воскресение", вокалистом которой стал коллега Никольского по "Цветам" Андрей Сапунов. Он включил в первый магнитоальбом "Воскресения" записи песен Константина Никольского "Музыкант", "Зеркало мира", "Поиграй со мной, гроза", "Я сам из тех...", "Ночная птица", "Когда поймешь умом...". В 1981 году вместе Никольский участвовал в записи второго альбома группы "Воскресение-2". Кассета разошлась по стране миллионными тиражами. В 1984-1986 годах Константин Никольский выступал с сольными концертами.В 1986 году вместе с барабанщиком Виталием Бондарчуком он создал группу "Зеркало мира". Группа записала единственный альбом, в 1990 году была распущена.В этот период Никольский также входил в состав ансамбля "Старая гвардия". В 1990 году музыкант начал сольную карьеру. У него вышли альбомы "Я бреду по бездорожью" (1991), "Один взгляд назад" (1996), "Иллюзии" (2007), сборники "Мне только снится жизнь моя" (1992, 2004), "Я сам из тех…" (1996), "Музыкант (лучшие песни)" (2007). Константин Никольский женат, у него есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин никольский, справки