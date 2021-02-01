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"Конкорд" выяснит, кому принадлежит YouTube-канал "Навальный Live"
"Конкорд" выяснит, кому принадлежит YouTube-канал "Навальный Live"
Принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину компания "Конкорд" через суд запросила у Google информацию, кому принадлежит YouTube-канал "Навальный Live". РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:23
2021-02-01T16:23
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
ив роше
матросская тишина
владимир милов
алексей навальный
химкинский городской суд
максим шевченко
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину компания "Конкорд" через суд запросила у Google информацию, кому принадлежит YouTube-канал "Навальный Live".Соответствующая информация опубликована на странице компании в "ВКонтакте".В пресс-службе сообщили, что 1 февраля в Симоновском суде Москвы состоялось заседание по иску Пригожина к оппозиционерам Любови Соболь и Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации за оскорбительные высказывания, распространенные на YouTube-канале "Навальный Live"."Отметим, оба ответчика, как и их представители, на сегодняшнее заседание не явились. Обращаем внимание на ранее сделанное заявление представителя Алексея Навального о том, что его подзащитный не имеет отношения к данному иску, так как оскорбительная информация в адрес Евгения Викторовича на канале "Навальный Live" распространялась без его ведома и разрешения", - говорится в сообщении.Отмечается, что юридическая служба компании "Конкорд" подготовила ряд вопросов к ответчикам о том, кто модерирует, редактирует и публикует информацию на ресурсе.Как сообщили в пресс-службе компании, следующее заседание по делу назначено на 19 февраля.В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Навальный 17 января прибыл в Россию и был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский городской суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения. Сейчас Навальный находится на карантине в СИЗО "Матросская тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".Соболь находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса.
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конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, ив роше, матросская тишина, владимир милов, алексей навальный, химкинский городской суд, максим шевченко, политика

"Конкорд" выяснит, кому принадлежит YouTube-канал "Навальный Live"

16:23 01.02.2021
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину компания "Конкорд" через суд запросила у Google информацию, кому принадлежит YouTube-канал "Навальный Live".
Соответствующая информация опубликована на странице компании в "ВКонтакте".
В пресс-службе сообщили, что 1 февраля в Симоновском суде Москвы состоялось заседание по иску Пригожина к оппозиционерам Любови Соболь и Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации за оскорбительные высказывания, распространенные на YouTube-канале "Навальный Live".
"Отметим, оба ответчика, как и их представители, на сегодняшнее заседание не явились. Обращаем внимание на ранее сделанное заявление представителя Алексея Навального о том, что его подзащитный не имеет отношения к данному иску, так как оскорбительная информация в адрес Евгения Викторовича на канале "Навальный Live" распространялась без его ведома и разрешения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что юридическая служба компании "Конкорд" подготовила ряд вопросов к ответчикам о том, кто модерирует, редактирует и публикует информацию на ресурсе.
"Однако в связи с неявкой ответчиков и их представителей истец запросил через суд информацию у корпорации Google, кто же является владельцем канала. Если Алексей Навальный не имеет отношения к ресурсу "Навальный Live" и не координирует его, остается открытым вопрос, кто осуществляет контроль за его деятельностью", - добавляется в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе компании, следующее заседание по делу назначено на 19 февраля.
В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
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Навальный 17 января прибыл в Россию и был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский городской суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения. Сейчас Навальный находится на карантине в СИЗО "Матросская тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".
Соболь находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса.
 
Конкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинИв РошеМатросская тишинаВладимир МиловАлексей НавальныйХимкинский городской судМаксим ШевченкоПолитика
 
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