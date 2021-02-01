https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595540494.html

В Евросоюзе заявили о контактах с командой Навального

В Евросоюзе заявили о контактах с командой Навального

Внешнеполитическая служба ЕС находится в контакте с командой российского блогераа Алексея Навального, но пока не известно, будет ли верховный представитель ЕС... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:34

2021-02-01T16:34

2021-02-01T16:34

жозеп боррель

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

германия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС находится в контакте с командой российского блогераа Алексея Навального, но пока не известно, будет ли верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель встречаться с ними или его представителями в ходе визита в РФ, сообщил официальный представитель службы Питер Стано.Представитель внешнеполитической службы, отвечая на брифинге на вопрос журналистов о том, планирует ли глава европейской дипломатии в ходе визита в Москву встретиться с Навальным или его представителями, сообщил, что служба союза находится в контакте с "командой" оппозиционера Алексея Навального, но пока никаких подробностей относительно планов Борреля по этому вопросу нет.Ранее он сообщил, что Боррель в ходе визита в РФ намерен представить общую позицию ЕС по ситуации вокруг Алексея Навального и несогласованных митингов его сторонников.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595411991.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

германия

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жозеп боррель, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), германия, в мире