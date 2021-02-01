https://ria.ru/20210201/napadenie-1595574268.html

В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро

В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро

В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро "Западный вокзал", сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T19:28

2021-02-01T19:28

2021-02-01T23:12

брюссель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595575837_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_562b8c7d43009e8f0fd22a166b87bcd2.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро "Западный вокзал", сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию.Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (17?00 мск). Пострадала женщина, на нее напал бывший сожитель.По информации издания RTL Info, полиция арестовала нападавшего. Движение на двух ветках брюссельского метро на некоторых участках было приостановлено. На улице в районе станции метро очевидцы наблюдали большое скопление полицейских машин.Полиция не считает нападение терактом. Расследованием займется Управление железнодорожной полиции.Российское посольство выясняет детали случившегося. По предварительным данным, среди россиян пострадавших нет.

https://ria.ru/20201124/napadenie-1586167432.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, в мире