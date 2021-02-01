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В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро
В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро
В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро "Западный вокзал", сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T19:28
2021-02-01T23:12
брюссель
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро "Западный вокзал", сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию.Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (17?00 мск). Пострадала женщина, на нее напал бывший сожитель.По информации издания RTL Info, полиция арестовала нападавшего. Движение на двух ветках брюссельского метро на некоторых участках было приостановлено. На улице в районе станции метро очевидцы наблюдали большое скопление полицейских машин.Полиция не считает нападение терактом. Расследованием займется Управление железнодорожной полиции.Российское посольство выясняет детали случившегося. По предварительным данным, среди россиян пострадавших нет.
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брюссель, в мире

В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро

19:28 01.02.2021 (обновлено: 23:12 01.02.2021)
 
© AFP 2021 / Aris OikonomouПолиция на одной из станций метро Брюсселя
Полиция на одной из станций метро Брюсселя - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AFP 2021 / Aris Oikonomou
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро "Западный вокзал", сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (17?00 мск). Пострадала женщина, на нее напал бывший сожитель.
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В Швейцарии женщина с ножом напала на посетительниц универмага
По информации издания RTL Info, полиция арестовала нападавшего. Движение на двух ветках брюссельского метро на некоторых участках было приостановлено. На улице в районе станции метро очевидцы наблюдали большое скопление полицейских машин.
Полиция не считает нападение терактом. Расследованием займется Управление железнодорожной полиции.
Российское посольство выясняет детали случившегося. По предварительным данным, среди россиян пострадавших нет.
 
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