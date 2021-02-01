https://ria.ru/20210201/myanma-1595556107.html

МИД прокомментировал ситуацию в Мьянме

МИД прокомментировал ситуацию в Мьянме

Москва надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, где введено чрезвычайное положение, призывает стороны к диалогу, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:49

2021-02-01T17:49

2021-02-01T17:56

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мьянма

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, где введено чрезвычайное положение, призывает стороны к диалогу, заявили в понедельник в МИД РФ.В ведомстве рекомендовали российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595524735.html

россия

мьянма

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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мьянма, в мире