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МИД прокомментировал ситуацию в Мьянме
МИД прокомментировал ситуацию в Мьянме
Москва надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, где введено чрезвычайное положение, призывает стороны к диалогу, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:49
2021-02-01T17:56
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мьянма
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, где введено чрезвычайное положение, призывает стороны к диалогу, заявили в понедельник в МИД РФ.В ведомстве рекомендовали российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мьянма, в мире

МИД прокомментировал ситуацию в Мьянме

17:49 01.02.2021 (обновлено: 17:56 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, где введено чрезвычайное положение, призывает стороны к диалогу, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Внимательно следим за развитием событий в Республике Союз Мьянма. К сожалению, основным политическим силам этой страны не удалось разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборов. Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны. В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве рекомендовали российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Военные возле мэрии города Янгона, Мьянма - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Военные заверили, что в Мьянме проведут свободные и честные выборы
 
Национальная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиСитуация в Мьянме после задержания руководителей страныРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МьянмаВ мире
 
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