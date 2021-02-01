https://ria.ru/20210201/myanma-1595524735.html

Военные заверили, что в Мьянме проведут свободные и честные выборы

Военные заверили, что в Мьянме проведут свободные и честные выборы

После окончания действия режима ЧП, который введен в Мьянме в соответствии с конституцией на год, власть перейдет к демократически избранному гражданскому... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:28

2021-02-01T15:28

2021-02-01T15:28

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. После окончания действия режима ЧП, который введен в Мьянме в соответствии с конституцией на год, власть перейдет к демократически избранному гражданскому правительству, заявил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.Заявление генерала опубликовано на сайте принадлежащего военным новостного холдинга "Мьявади". Заявление было зачитано Мин Аунг Хлайном на заседании Национального совета по обороне и безопасности Мьянмы, которое состоялось под председательством временно исполняющего обязанности президента страны Мьинт Све."По окончании выполнения задач периода действия режима ЧП будут проведены свободные и честные выборы, после которых властные полномочия будут переданы партии, одержавшей на них победу", - добавил он.Также главнокомандующий ВС Мьянмы заявил, что по результатам инспекций и встреч с населением в избирательных округах, которые были в последние месяцы проведены представителями вооруженных сил, возникли обоснованные подозрения в массовых подтасовках списков избирателей, в связи с которыми вооруженные силы потребовали у национальной избирательной комиссии перепроверки более 10 миллионов бюллетеней.В связи с отказом избиркома, а затем аппарата парламента, и позже отказом правительства осуществить такую перепроверку, что противоречит самой сути многопартийной демократической системы и является нарушением права народа на честные демократические выборы, военные были вынуждены воспользоваться конституционным правом введения режима ЧП, так как действия избиркома и правительства партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) явились попыткой узурпации государственной власти и государственного суверенитета незаконным или насильственным путем.Генерал напомнил, что вооруженные силы Мьянмы сознательно встали на путь поддержки многопартийной демократии в период создания конституции 2008 года и не собираются менять свои убеждения.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.

https://ria.ru/20210201/perevorot-1595495391.html

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мьянма

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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире