https://ria.ru/20210201/myanma-1595483277.html
В Кремле отслеживают и анализируют произошедшее в Мьянме
В Кремле отслеживают и анализируют произошедшее в Мьянме
В Кремле отслеживают и анализируют произошедшее в Мьянме, пока оценки преждевременны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:35
2021-02-01T12:35
2021-02-01T12:35
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
россия
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
дмитрий песков
мьянма
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле отслеживают и анализируют произошедшее в Мьянме, пока оценки преждевременны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, безусловно, очень внимательно отслеживаем и анализируем информацию, пока предварительно делать какие-то оценки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Мьянме и как оценивают произошедший там военный переворот.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.Военные, по сообщению агентства Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/myanma-1595478510.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, россия, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, дмитрий песков, мьянма, в мире