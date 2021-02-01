https://ria.ru/20210201/myanma-1595446261.html

Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом

Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом

Посольство РФ в Мьянме на фоне происходящих в стране событий рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране и соблюдать... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:05

2021-02-01T10:05

2021-02-01T10:05

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

россия

мьянма

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Мьянме на фоне происходящих в стране событий рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране и соблюдать бдительность, говорится в опубликованном в понедельник заявлении дипмиссии.Посольство РФ также рекомендовало россиянам воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также скоплений людей."Напоминаем, что использование дронов на территории Мьянмы запрещено", - указали в посольстве РФ.Кроме того, в связи с объявлением в Мьянме чрезвычайного положения и сложившейся ситуации, посольство призвало россиян прислать заполненную анкету на электронную почту посольства, чтобы собрать информацию о находящихся в стране гражданах.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595430444.html

https://ria.ru/20210201/myanma-1595427154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, россия, мьянма, в мире