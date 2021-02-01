Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом
"Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе, по возможности, исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Будьте бдительны", - сказано в заявлении, размещенном на сайте посольства.
Посольство РФ также рекомендовало россиянам воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также скоплений людей.
"Напоминаем, что использование дронов на территории Мьянмы запрещено", - указали в посольстве РФ.
Кроме того, в связи с объявлением в Мьянме чрезвычайного положения и сложившейся ситуации, посольство призвало россиян прислать заполненную анкету на электронную почту посольства, чтобы собрать информацию о находящихся в стране гражданах.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.