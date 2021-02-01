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Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом
Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом
Посольство РФ в Мьянме на фоне происходящих в стране событий рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране и соблюдать... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:05
2021-02-01T10:05
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
россия
мьянма
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Мьянме на фоне происходящих в стране событий рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране и соблюдать бдительность, говорится в опубликованном в понедельник заявлении дипмиссии.Посольство РФ также рекомендовало россиянам воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также скоплений людей."Напоминаем, что использование дронов на территории Мьянмы запрещено", - указали в посольстве РФ.Кроме того, в связи с объявлением в Мьянме чрезвычайного положения и сложившейся ситуации, посольство призвало россиян прислать заполненную анкету на электронную почту посольства, чтобы собрать информацию о находящихся в стране гражданах.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, россия, мьянма, в мире

Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом

10:05 01.02.2021
 
© REUTERS / StringerВоенные возле мэрии города Янгона, Мьянма
Военные возле мэрии города Янгона, Мьянма - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Мьянме на фоне происходящих в стране событий рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране и соблюдать бдительность, говорится в опубликованном в понедельник заявлении дипмиссии.
"Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе, по возможности, исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Будьте бдительны", - сказано в заявлении, размещенном на сайте посольства.
Посольство РФ также рекомендовало россиянам воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также скоплений людей.
"Напоминаем, что использование дронов на территории Мьянмы запрещено", - указали в посольстве РФ.
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Кроме того, в связи с объявлением в Мьянме чрезвычайного положения и сложившейся ситуации, посольство призвало россиян прислать заполненную анкету на электронную почту посольства, чтобы собрать информацию о находящихся в стране гражданах.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
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Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныРоссияМьянмаВ мире
 
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