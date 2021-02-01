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Вице-премьер Таиланда назвал переворот в Мьянме ее внутренним делом
Вице-премьер Таиланда назвал переворот в Мьянме ее внутренним делом
Вице-премьер Таиланда по вопросам национальной безопасности генерал Правит Вонгсуван заявил в понедельник, что государственный переворот в Мьянме – это... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:54
2021-02-01T09:19
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
мьянма
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер Таиланда по вопросам национальной безопасности генерал Правит Вонгсуван заявил в понедельник, что государственный переворот в Мьянме – это внутреннее дело страны, не влияющее на ситуацию в Таиланде.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Военные, по сообщению Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год и взяли власть в свои руки."Это их дело, это их внутреннее дело. Как отразится на Таиланде? Только COVID-19, только это", - заявил вице-премьер Таиланда, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Мьянме и ее влиянии на его страну. Видео краткой беседы вице-премьера с журналистами у Дома правительства Таиланда выложила на своем интернет-сайте газета "Матичон".Новая вспышка COVID19 в Таиланде началась в середине декабря после 6 месяцев без внутренних заражений. С 17 декабря в стране заболели более 14 тысяч человек. Эпидемиологическое расследование показало, что вирус в Таиланд завезли нелегальные мигранты из Мьянмы. Мьянманские рабочие (и легальные и нелегальные) составляют сейчас подавляющее большинство среди новых пациентов.Еще один вице-премьер Таиланда, Висану Кхрыангам, отвечающий за юридические вопросы, сообщил журналистам, что с ситуацией в Мьянме пока не все понятно и что следует подождать получения доклада таиландских спецслужб."Наблюдаю за этим всем с утра. Пока точной информации нет, надо дождаться доклада органов безопасности премьер-министру и министру обороны Праюту Чан-Оча. Сейчас весь мир ломает голову над тем, что там происходит, а мы что тут, в Таиланде – умнее всех в мире, чтобы сейчас начинать делать какие-то выводы?" - заявил вице-премьер газете "Матичон".Таиланд вернулся к гражданскому правлению в 2019 году после пяти лет правления военных. Премьер-министром военного правительства в 2014-2019 гг был генерал Прают Чан-Оча, вице-премьеры генерал Правит Вонгсуван и Висану Кхрыангам занимали те же должности и в военном правительстве.
https://ria.ru/20210201/myanma-1595430444.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, мьянма, таиланд, в мире

Вице-премьер Таиланда назвал переворот в Мьянме ее внутренним делом

08:54 01.02.2021 (обновлено: 09:19 01.02.2021)
 
© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер Таиланда по вопросам национальной безопасности генерал Правит Вонгсуван заявил в понедельник, что государственный переворот в Мьянме – это внутреннее дело страны, не влияющее на ситуацию в Таиланде.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Военные, по сообщению Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год и взяли власть в свои руки.
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 07:58
США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников
"Это их дело, это их внутреннее дело. Как отразится на Таиланде? Только COVID-19, только это", - заявил вице-премьер Таиланда, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Мьянме и ее влиянии на его страну. Видео краткой беседы вице-премьера с журналистами у Дома правительства Таиланда выложила на своем интернет-сайте газета "Матичон".
Новая вспышка COVID19 в Таиланде началась в середине декабря после 6 месяцев без внутренних заражений. С 17 декабря в стране заболели более 14 тысяч человек. Эпидемиологическое расследование показало, что вирус в Таиланд завезли нелегальные мигранты из Мьянмы. Мьянманские рабочие (и легальные и нелегальные) составляют сейчас подавляющее большинство среди новых пациентов.
Еще один вице-премьер Таиланда, Висану Кхрыангам, отвечающий за юридические вопросы, сообщил журналистам, что с ситуацией в Мьянме пока не все понятно и что следует подождать получения доклада таиландских спецслужб.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Генсек ООН прокомментировал задержание руководителей Мьянмы
"Наблюдаю за этим всем с утра. Пока точной информации нет, надо дождаться доклада органов безопасности премьер-министру и министру обороны Праюту Чан-Оча. Сейчас весь мир ломает голову над тем, что там происходит, а мы что тут, в Таиланде – умнее всех в мире, чтобы сейчас начинать делать какие-то выводы?" - заявил вице-премьер газете "Матичон".
Таиланд вернулся к гражданскому правлению в 2019 году после пяти лет правления военных. Премьер-министром военного правительства в 2014-2019 гг был генерал Прают Чан-Оча, вице-премьеры генерал Правит Вонгсуван и Висану Кхрыангам занимали те же должности и в военном правительстве.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныМьянмаТаиландВ мире
 
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