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Почти все музеи Италии и Ватикана вновь открылись для публики
Почти все музеи Италии и Ватикана вновь открылись для публики
Практически все главные музеи Италии и Ватикана в понедельник вновь открылись для публики после почти трехмесячного перерыва, связанного с чрезвычайными мерами... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:25
2021-02-01T16:25
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РИМ, 1 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Практически все главные музеи Италии и Ватикана в понедельник вновь открылись для публики после почти трехмесячного перерыва, связанного с чрезвычайными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.В субботу, 30 января, медицинские власти Италии приняли решение о переводе абсолютного большинства областей страны из режима "оранжевой" в режим "желтой" зоны. Это означает, что почти на всей национальной территории, в том числе в столичной области Лацио и Ломбардии, заметно смягчаются ограничительные меры и, в частности, вновь начинают работать музеи.Однако, по указанию министерства культуры, пока основные музеи и археологические парки страны будут открыты для публики только в будние дни – с понедельника по пятницу, причем большинство из них можно будет посетить только по предварительной записи.Одновременно с сегодняшнего дня в музеях Италии вновь начинают действовать протоколы по обеспечению медико-санитарной безопасности, введенные после длительного весеннего локдауна 2020 года. Они предусматривают обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры термосканерами на входе в музеи, а также ограничение численности посетителей."Конечно, открытие галереи после столь длительного перерыва – для нас важнейшее событие. Поэтому, начиная с 1 февраля, в течение двух недель в музее будет проходить акция под названием "Нам вас не хватало". Ежедневно в полдень директор галереи Франческа Каппеллетти или кто-то из известных искусствоведов и реставраторов музея будет рассказывать об истории картины Гвидо Рени "Деревенский танец", которая только что пополнила наше собрание", – отметила собеседница агентства.Подобные подарки готовят зрителям многие итальянские музеи. Так, в понедельник в Археологическом парке Колизея состоится концерт студентов столичной Консерватории Санта-Чечилия, онлайн-трансляция которого будет осуществляться в Facebook, начало в 23:00 по московскому времени.В понедельник утром после 88-дневного перерыва открыли свои двери для публики и Ватиканские музеи, которые никогда за всю послевоенную историю не закрывались на столь продолжительное время. Однако в отличие от музеев Италии этот всемирно известный комплекс будет открыт также и по субботам. Его бесплатное посещение в последнее воскресенье месяца временно приостановлено. Кроме того, предусмотрен обязательный заказ билетов через интернет.В связи с пандемией COVID-19 Ватиканские музеи, основанные папой Римским Юлием II еще в XVI веке, были закрыты для посещения с 8 марта 2020 года. Они возобновили работу только 1 июля, но затем опять закрылись в начале ноября. Тем не менее, в музеях не прекращались ремонтные и реставрационные работы, а также издательская деятельность. "Единственное, чего нам очень не хватало все это время, – это общения с публикой", - заявила в этой связи директор Ватиканских музеев Барбара Ятта.
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новости культуры, музеи, ломбардия, новости - туризм, лацио, рим, ватикан, италия

Почти все музеи Италии и Ватикана вновь открылись для публики

16:25 01.02.2021
 
© AP Photo / Cecilia Fabiano/LaPresseПосетители в маски для лица в Римском Пантеоне. 9 июня 2020 года
Посетители в маски для лица в Римском Пантеоне. 9 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Cecilia Fabiano/LaPresse
Читать ria.ru в
РИМ, 1 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Практически все главные музеи Италии и Ватикана в понедельник вновь открылись для публики после почти трехмесячного перерыва, связанного с чрезвычайными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В субботу, 30 января, медицинские власти Италии приняли решение о переводе абсолютного большинства областей страны из режима "оранжевой" в режим "желтой" зоны. Это означает, что почти на всей национальной территории, в том числе в столичной области Лацио и Ломбардии, заметно смягчаются ограничительные меры и, в частности, вновь начинают работать музеи.
Однако, по указанию министерства культуры, пока основные музеи и археологические парки страны будут открыты для публики только в будние дни – с понедельника по пятницу, причем большинство из них можно будет посетить только по предварительной записи.
Одновременно с сегодняшнего дня в музеях Италии вновь начинают действовать протоколы по обеспечению медико-санитарной безопасности, введенные после длительного весеннего локдауна 2020 года. Они предусматривают обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры термосканерами на входе в музеи, а также ограничение численности посетителей.
"Мы будем строго придерживаться всех установленных норм, но при этом постараемся создать для посетителей максимально комфортные условия для осмотра нашей богатейшей коллекции. В этих целях каждые два часа мы будем пускать в галерею по сто человек, чтобы они имели возможность спокойно осмотреть экспозицию", – сообщили РИА Новости в дирекции знаменитой Галереи Боргезе в Риме.
"Конечно, открытие галереи после столь длительного перерыва – для нас важнейшее событие. Поэтому, начиная с 1 февраля, в течение двух недель в музее будет проходить акция под названием "Нам вас не хватало". Ежедневно в полдень директор галереи Франческа Каппеллетти или кто-то из известных искусствоведов и реставраторов музея будет рассказывать об истории картины Гвидо Рени "Деревенский танец", которая только что пополнила наше собрание", – отметила собеседница агентства.
Подобные подарки готовят зрителям многие итальянские музеи. Так, в понедельник в Археологическом парке Колизея состоится концерт студентов столичной Консерватории Санта-Чечилия, онлайн-трансляция которого будет осуществляться в Facebook, начало в 23:00 по московскому времени.
В понедельник утром после 88-дневного перерыва открыли свои двери для публики и Ватиканские музеи, которые никогда за всю послевоенную историю не закрывались на столь продолжительное время. Однако в отличие от музеев Италии этот всемирно известный комплекс будет открыт также и по субботам. Его бесплатное посещение в последнее воскресенье месяца временно приостановлено. Кроме того, предусмотрен обязательный заказ билетов через интернет.
В связи с пандемией COVID-19 Ватиканские музеи, основанные папой Римским Юлием II еще в XVI веке, были закрыты для посещения с 8 марта 2020 года. Они возобновили работу только 1 июля, но затем опять закрылись в начале ноября. Тем не менее, в музеях не прекращались ремонтные и реставрационные работы, а также издательская деятельность. "Единственное, чего нам очень не хватало все это время, – это общения с публикой", - заявила в этой связи директор Ватиканских музеев Барбара Ятта.
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