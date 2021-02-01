https://ria.ru/20210201/moshenniki-1595424417.html

Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как во время пандемии избежать уловок мошенников, продающих якобы помогающие от коронавируса лекарства, а также... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T04:04

2021-02-01T04:04

2021-02-01T04:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593632178_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_7a56fedfca2d7c208fea5ed601dd2c4c.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как во время пандемии избежать уловок мошенников, продающих якобы помогающие от коронавируса лекарства, а также "чудо-средства", препятствующие заражению COVID-19.Помимо этого, в ведомстве предупреждают об интернет-сайтах, предлагающих купить очиститель воздуха или другие "чудо-средства", удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению COVID-19. Отмечается, что документы на такие приборы, как правило, отсутствуют. Также может оказаться, что мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по завышенной в десятки раз цене.Также мошенники могут попросить пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, объявить сборы на лечение детей или взрослых, заболевших коронавирусом. Такие обращения следует тщательно проверять, отметили в ведомстве.Кроме того, в ведомстве рассказали о фейковых предложениях об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. "Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам", - уточняется в сообщении."С целью получения достоверной информации о коронавирусной инфекции и способов борьбы с ней, получения государственной поддержки в период пандемии, доверяйте только официальным сайтам – Роспотребнадзор, Минздрав, ВОЗ, сайты правительства и портал Государственных услуг. Однако, и в этом случае следует проявлять бдительность, поскольку известны факты, когда мошенники создают вирусные интернет-сайты", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210131/yazyk-1595335568.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, москва, общество