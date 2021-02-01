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https://ria.ru/20210201/moshenniki-1595424417.html
Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как во время пандемии избежать уловок мошенников, продающих якобы помогающие от коронавируса лекарства, а также... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T04:04
2021-02-01T04:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как во время пандемии избежать уловок мошенников, продающих якобы помогающие от коронавируса лекарства, а также "чудо-средства", препятствующие заражению COVID-19.Помимо этого, в ведомстве предупреждают об интернет-сайтах, предлагающих купить очиститель воздуха или другие "чудо-средства", удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению COVID-19. Отмечается, что документы на такие приборы, как правило, отсутствуют. Также может оказаться, что мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по завышенной в десятки раз цене.Также мошенники могут попросить пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, объявить сборы на лечение детей или взрослых, заболевших коронавирусом. Такие обращения следует тщательно проверять, отметили в ведомстве.Кроме того, в ведомстве рассказали о фейковых предложениях об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. "Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам", - уточняется в сообщении."С целью получения достоверной информации о коронавирусной инфекции и способов борьбы с ней, получения государственной поддержки в период пандемии, доверяйте только официальным сайтам – Роспотребнадзор, Минздрав, ВОЗ, сайты правительства и портал Государственных услуг. Однако, и в этом случае следует проявлять бдительность, поскольку известны факты, когда мошенники создают вирусные интернет-сайты", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, москва, общество

Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19

04:04 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как во время пандемии избежать уловок мошенников, продающих якобы помогающие от коронавируса лекарства, а также "чудо-средства", препятствующие заражению COVID-19.
"Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку". Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства ... И помните, любые лекарственные средства назначает только врач и самостоятельно или по совету посторонних людей принимать их не следует", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Помимо этого, в ведомстве предупреждают об интернет-сайтах, предлагающих купить очиститель воздуха или другие "чудо-средства", удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению COVID-19. Отмечается, что документы на такие приборы, как правило, отсутствуют. Также может оказаться, что мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по завышенной в десятки раз цене.
Также мошенники могут попросить пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, объявить сборы на лечение детей или взрослых, заболевших коронавирусом. Такие обращения следует тщательно проверять, отметили в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве рассказали о фейковых предложениях об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. "Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам", - уточняется в сообщении.
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"С целью получения достоверной информации о коронавирусной инфекции и способов борьбы с ней, получения государственной поддержки в период пандемии, доверяйте только официальным сайтам – Роспотребнадзор, Минздрав, ВОЗ, сайты правительства и портал Государственных услуг. Однако, и в этом случае следует проявлять бдительность, поскольку известны факты, когда мошенники создают вирусные интернет-сайты", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗМоскваОбщество
 
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