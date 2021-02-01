https://ria.ru/20210201/medvedev-1595427891.html

Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети

Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети

Отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:12

2021-02-01T07:12

2021-02-01T08:25

россия

swift

дмитрий медведев

технологии

в мире

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.Он упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT."Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", — добавил Медведев.Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россию могут отключить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.

https://ria.ru/20201204/internet-1587675030.html

https://ria.ru/20210201/sotsseti-1595427497.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, swift, дмитрий медведев, технологии, в мире