Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/medvedev-1595427891.html
Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети
Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети
Отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:12
2021-02-01T08:25
россия
swift
дмитрий медведев
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378597_0:46:3011:1740_1920x0_80_0_0_875656c123f9c380eb1c5f7c24d40930.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.Он упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT."Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", — добавил Медведев.Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россию могут отключить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
https://ria.ru/20201204/internet-1587675030.html
https://ria.ru/20210201/sotsseti-1595427497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378597_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_1b26728b71aaed9bc2d7183b10aca1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, swift, дмитрий медведев, технологии, в мире

Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети

07:12 01.02.2021 (обновлено: 08:25 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
"Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном. <...> План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации", — сказал Медведев
Он упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.
"Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", — добавил Медведев.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 14:20
Путин призвал заранее купировать риски при использовании интернета
Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.
"Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", — заключил Медведев.
Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россию могут отключить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
Дмитрий Медведев: Никому не хочется, чтобы их отрезали от социальных сетей, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций. - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 07:05
Медведев предложил ответ на враждебные действия соцсетей в адрес России
 
РоссияSWIFTДмитрий МедведевТехнологииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния