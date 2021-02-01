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Наука
https://ria.ru/20210201/magnitobakterii-1595550625.html
Обнаружена связь между климатом и загадочными магнитными окаменелостями
Обнаружена связь между климатом и загадочными магнитными окаменелостями
Ученые впервые обнаружили в осадочных отложениях эоценового возраста относительно крупные скопления частиц магнитного железа, предположительно связанные с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T23:00
2021-02-01T23:00
наука
палеонтология
бактерии
биология
земля - риа наука
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ученые впервые обнаружили в осадочных отложениях эоценового возраста относительно крупные скопления частиц магнитного железа, предположительно связанные с древними бактериями. Раньше удавалось найти только единичные магнитные наночастицы органического происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Некоторые бактерии создают в своем организме мельчайшие магнитные частицы, которые, собираясь в цепочку внутри клетки, действуют как внутренний наноразмерный компас. Такие магнитотактические бактерии ориентируют себя вдоль силовых линий магнитного поля Земли и это помогает им эффективно находить путь к областям с оптимальными уровнями питательных веществ и кислорода.Магнитоокаменелости — это микроскопические скопления в осадочных породах таких наночастиц бактериального железа. Поскольку магнитотактические бактерии активно развиваются в периоды быстрого роста температур, магнитоокаменелости служат индикаторами глобального потепления климата Земли в прошлом.Обычно для обнаружения ископаемых магнитных частиц геологи вынуждены измельчать крупные пробы древних морских пород, а затем изучать полученный порошок с помощью электронной микроскопии. Такой метод очень трудоемкий и дорогой и не всегда дает результаты. К тому же, при таком подходе происходит разрушение самих образцов и заключенных в них окаменелостей.Исследователи из США и Австрии впервые обнаружили в отложениях среднего эоцена возрастом 56-34 миллиона лет остатки "гигантских" биологических магнитов в виде игл или цилиндров, размеры которых примерно в 20 раз больше, чем типичные магнитные ископаемые. Авторы разработали новый способ обнаружения "гигантских" магнитоокаменелостей в породе без разрушения образцов, сохраняя последние для других видов анализов. Метод, который они назвали FORC (first order reversal curve — кривая обращения первого порядка), заключается в нахождении с помощью магнитных измерений высокого разрешения магнитных сигнатур древних ископаемых."Метод FORC исследует реакцию магнитных частиц на внешние магнитные поля, позволяя различать различные типы частиц оксида железа, фактически не наблюдая их", — приводятся в пресс-релизе Университета Юты слова одного из авторов исследования Рамона Эгли (Ramon Egli) из Центрального института метеорологии и геодинамики.На сегодняшний день ни один из известных живых организмов не образует такие крупные скопления магнитных частиц, и авторы признаются, что они пока не знают, какие организмы формировали их в прошлом. Но ученые надеются, что разработанный ими метод выявления магнитоокаменелостей позволит в будущем найти ответ на этот вопрос."Способность быстро находить скопления магнитных частиц в геологической летописи поможет определить происхождение этих необычных магнитных ископаемых, а также выяснить среду обитания организмов, которые их сформировали", — пишут авторы статьи."Организмы, которые произвели эти гигантские магнитоокаменелости, совершенно загадочны, но этот факт предоставляет захватывающие возможности для исследований в будущем", — добавляет еще один автор исследования Иоан Ласку (Ioan Lascu) из Национального музея естественной истории.Найденные учеными ископаемые скопления магнитных микроорганизмов по времени относятся к палеоцен-эоценовому термическому максимуму — резкому потеплению, произошедшему примерно 55 миллионов лет назад. Это, одно из самых резких изменений климата в геологической истории, продолжалось всего несколько тысяч лет. Возможно, именно в этот период на Земле появились гигантские магнитные бактерии, предполагают исследователи.
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палеонтология, бактерии, биология, земля - риа наука

Обнаружена связь между климатом и загадочными магнитными окаменелостями

23:00 01.02.2021
 
© Courtney Wagner, Ioan Lascu and Kenneth LiviЭлектронно-микроскопические изображения магнитных игл и цилиндров, найденных в породах эоценового возраста
Электронно-микроскопические изображения магнитных игл и цилиндров, найденных в породах эоценового возраста - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Courtney Wagner, Ioan Lascu and Kenneth Livi
Электронно-микроскопические изображения магнитных игл и цилиндров, найденных в породах эоценового возраста
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ученые впервые обнаружили в осадочных отложениях эоценового возраста относительно крупные скопления частиц магнитного железа, предположительно связанные с древними бактериями. Раньше удавалось найти только единичные магнитные наночастицы органического происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Некоторые бактерии создают в своем организме мельчайшие магнитные частицы, которые, собираясь в цепочку внутри клетки, действуют как внутренний наноразмерный компас. Такие магнитотактические бактерии ориентируют себя вдоль силовых линий магнитного поля Земли и это помогает им эффективно находить путь к областям с оптимальными уровнями питательных веществ и кислорода.
Магнитоокаменелости — это микроскопические скопления в осадочных породах таких наночастиц бактериального железа. Поскольку магнитотактические бактерии активно развиваются в периоды быстрого роста температур, магнитоокаменелости служат индикаторами глобального потепления климата Земли в прошлом.
Обычно для обнаружения ископаемых магнитных частиц геологи вынуждены измельчать крупные пробы древних морских пород, а затем изучать полученный порошок с помощью электронной микроскопии. Такой метод очень трудоемкий и дорогой и не всегда дает результаты. К тому же, при таком подходе происходит разрушение самих образцов и заключенных в них окаменелостей.
Исследователи из США и Австрии впервые обнаружили в отложениях среднего эоцена возрастом 56-34 миллиона лет остатки "гигантских" биологических магнитов в виде игл или цилиндров, размеры которых примерно в 20 раз больше, чем типичные магнитные ископаемые.
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Авторы разработали новый способ обнаружения "гигантских" магнитоокаменелостей в породе без разрушения образцов, сохраняя последние для других видов анализов. Метод, который они назвали FORC (first order reversal curve — кривая обращения первого порядка), заключается в нахождении с помощью магнитных измерений высокого разрешения магнитных сигнатур древних ископаемых.
"Метод FORC исследует реакцию магнитных частиц на внешние магнитные поля, позволяя различать различные типы частиц оксида железа, фактически не наблюдая их", — приводятся в пресс-релизе Университета Юты слова одного из авторов исследования Рамона Эгли (Ramon Egli) из Центрального института метеорологии и геодинамики.
На сегодняшний день ни один из известных живых организмов не образует такие крупные скопления магнитных частиц, и авторы признаются, что они пока не знают, какие организмы формировали их в прошлом. Но ученые надеются, что разработанный ими метод выявления магнитоокаменелостей позволит в будущем найти ответ на этот вопрос.
"Способность быстро находить скопления магнитных частиц в геологической летописи поможет определить происхождение этих необычных магнитных ископаемых, а также выяснить среду обитания организмов, которые их сформировали", — пишут авторы статьи.
"Организмы, которые произвели эти гигантские магнитоокаменелости, совершенно загадочны, но этот факт предоставляет захватывающие возможности для исследований в будущем", — добавляет еще один автор исследования Иоан Ласку (Ioan Lascu) из Национального музея естественной истории.
Найденные учеными ископаемые скопления магнитных микроорганизмов по времени относятся к палеоцен-эоценовому термическому максимуму — резкому потеплению, произошедшему примерно 55 миллионов лет назад. Это, одно из самых резких изменений климата в геологической истории, продолжалось всего несколько тысяч лет. Возможно, именно в этот период на Земле появились гигантские магнитные бактерии, предполагают исследователи.
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