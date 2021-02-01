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https://ria.ru/20210201/loboda-1595465083.html
Светлана Лобода намекнула на скорое замужество
Светлана Лобода намекнула на скорое замужество
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram пост, в котором намекнула на скорое замужество. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:00
2021-02-01T14:00
тилль линдеманн
rammstein
шоубиз
знаменитости
звезды
светлана лобода
свадьба
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Певица Светлана Лобода разместила в Instagram пост, в котором намекнула на скорое замужество. "У меня для вас есть новость. Все подробности завтра", – написала Лобода. На снимке певица сидит на борту самолета и закрывает лицо руками. На безымянном пальце правой руки поп-звезда демонстрирует помолвочное кольцо с крупным камнем.Пользователи сразу предположили, что она собралась замуж: "Предложение?", "Помолвочный бриллиантик", "Кольцо на пальчике. Поздравляем". Светлана Лобода не афиширует личную жизнь. Известно, что в течение нескольких лет исполнительница хитов "Твои глаза", "Superstar" состояла в отношениях с танцором Андреем Царем. От него в 2011-м году она родила дочь Еву. В 2014-м году пара рассталась. В мае 2018 года в одной из клиник Лос-Анджелеса (США) Лобода родила вторую дочь. Девочку назвали Тильдой. Имя отца малышки поп-звезда до сих пор не раскрыла. Но поклонники предполагают, что им может быть фронтмен метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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тилль линдеманн, rammstein, знаменитости, звезды, светлана лобода, свадьба

Светлана Лобода намекнула на скорое замужество

14:00 01.02.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Певица Светлана Лобода разместила в Instagram пост, в котором намекнула на скорое замужество.
"У меня для вас есть новость. Все подробности завтра", – написала Лобода.
На снимке певица сидит на борту самолета и закрывает лицо руками. На безымянном пальце правой руки поп-звезда демонстрирует помолвочное кольцо с крупным камнем.
Пользователи сразу предположили, что она собралась замуж: "Предложение?", "Помолвочный бриллиантик", "Кольцо на пальчике. Поздравляем".
Светлана Лобода не афиширует личную жизнь. Известно, что в течение нескольких лет исполнительница хитов "Твои глаза", "Superstar" состояла в отношениях с танцором Андреем Царем. От него в 2011-м году она родила дочь Еву. В 2014-м году пара рассталась.
В мае 2018 года в одной из клиник Лос-Анджелеса (США) Лобода родила вторую дочь. Девочку назвали Тильдой. Имя отца малышки поп-звезда до сих пор не раскрыла. Но поклонники предполагают, что им может быть фронтмен метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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ШоубизТилль ЛиндеманнRammsteinЗнаменитостизвездыСветлана ЛободаСвадьба
 
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