https://ria.ru/20210201/kursk-1595542544.html

В Курске задержали организатора незаконной акции

В Курске задержали организатора незаконной акции

В полицию Курска доставили молодого человека, который координировал организацию несогласованной акции 31 января, в его отношении составлен протокол об... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:41

2021-02-01T16:41

2021-02-01T16:41

россия

курск

происшествия

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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. В полицию Курска доставили молодого человека, который координировал организацию несогласованной акции 31 января, в его отношении составлен протокол об административном правонарушении, сообщило УМВД региона.На сайте управления уточняется, что ранее молодой человек "был судим за совершение имущественных преступлений". На этот раз в его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Материалы переданы в суд.Ранее УМВД по Курской области сообщило РИА Новости, что 31 января участие в несогласованной акции в регионе приняли 49 человек, 20 из них были доставлены в отделы полиции, в том числе один несовершеннолетний.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

россия

курск

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2021

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россия, курск, происшествия