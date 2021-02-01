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В Курске задержали организатора незаконной акции
В Курске задержали организатора незаконной акции
В полицию Курска доставили молодого человека, который координировал организацию несогласованной акции 31 января, в его отношении составлен протокол об... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:41
2021-02-01T16:41
2021-02-01T16:41
россия
курск
происшествия
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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. В полицию Курска доставили молодого человека, который координировал организацию несогласованной акции 31 января, в его отношении составлен протокол об административном правонарушении, сообщило УМВД региона.На сайте управления уточняется, что ранее молодой человек "был судим за совершение имущественных преступлений". На этот раз в его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Материалы переданы в суд.Ранее УМВД по Курской области сообщило РИА Новости, что 31 января участие в несогласованной акции в регионе приняли 49 человек, 20 из них были доставлены в отделы полиции, в том числе один несовершеннолетний.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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россия, курск, происшествия
РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. В полицию Курска доставили молодого человека, который координировал организацию несогласованной акции 31 января, в его отношении составлен протокол об административном правонарушении, сообщило УМВД региона.
"В Курске в полицию доставлен 21-летний молодой человек за организацию незаконного шествия 31 января 2021 года. Установлено, что в мессенджере он создал страницы, через которые координировал организацию несанкционированных мероприятий", - говорится в сообщении.
На сайте управления уточняется, что ранее молодой человек "был судим за совершение имущественных преступлений". На этот раз в его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Материалы переданы в суд.
Ранее УМВД по Курской области сообщило РИА Новости, что 31 января участие в несогласованной акции в регионе приняли 49 человек, 20 из них были доставлены в отделы полиции, в том числе один несовершеннолетний.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России
и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.