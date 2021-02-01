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Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов
Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов
Россия готова обсуждать с Японией возможность совместной экономической деятельности на Курильских островах, но Токио пока не хочет на это соглашаться, заявил... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:13
2021-02-01T12:25
большое интервью дмитрия медведева
дмитрий медведев
курильские острова
москва
япония
токио
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия готова обсуждать с Японией возможность совместной экономической деятельности на Курильских островах, но Токио пока не хочет на это соглашаться, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что Россия предлагала создавать на Курилах совместные предприятия."Давайте вести экономическую деятельность в интересах и России, и Японии, активизировать обмены. Ну то есть здесь может быть самый широкий набор экономических возможностей использован. Но наши коллеги пока на это не хотят соглашаться, у них есть твёрдая установка, из которой они исходят", - добавил заместитель председателя Совбеза.Он отметил, что у японских коллег есть определённая доктрина. "Дело даже не в том, что они не поняли. Я же тоже неоднократно обсуждал с ними это, там премьеры довольно часто менялись, но со всеми, с каждым из них. Они всё понимают, они неглупые, глубокие люди, но у них есть внутренние установки, которые, как они считают, основаны на внутринациональном консенсусе, которые не позволяют им от этого отступить. Поэтому они эту мантру произносят. А понимание того, что на основе таких установок невозможно достичь соглашения, я думаю, что у них есть", - пояснил Медведев.Предмет переговоров по мирному договору между Россией и Японией с формальной стороны исчезает, поскольку Токио не хочет вести диалог без фиксации своего права на Курильские острова, а Москва после принятия поправок в Конституцию не имеет права их отчуждать, заявил Дмитрий Медведев.Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов - Кунашира, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые считает своими. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/kurily-1577075999.html
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курильские острова
москва
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большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, курильские острова, москва, япония, токио, политика

Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов

10:13 01.02.2021 (обновлено: 12:25 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия готова обсуждать с Японией возможность совместной экономической деятельности на Курильских островах, но Токио пока не хочет на это соглашаться, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Да, новый премьер-министр Суга (премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга – ред.) сказал о том, что он хотел бы возобновить эти переговоры, и, наверное, через какое-то время это будет возможно, и наш президент будет с ним встречаться, обсуждать. Но по понятным причинам есть те нормативные установки, скажем так, включая важнейшую у нас Конституцию, исходя из которых мы суверенитетом не торгуем и никаких решений на эту тему принимать не можем. Но что можно и что всегда говорилось нашим японским коллегам: вопрос ведь не только в суверенитете – нельзя быть абсолютно упрямыми и упёртыми, а вопрос в том, чтобы эти территории совместно использовать", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Он напомнил, что Россия предлагала создавать на Курилах совместные предприятия.
"Давайте вести экономическую деятельность в интересах и России, и Японии, активизировать обмены. Ну то есть здесь может быть самый широкий набор экономических возможностей использован. Но наши коллеги пока на это не хотят соглашаться, у них есть твёрдая установка, из которой они исходят", - добавил заместитель председателя Совбеза.
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Он отметил, что у японских коллег есть определённая доктрина. "Дело даже не в том, что они не поняли. Я же тоже неоднократно обсуждал с ними это, там премьеры довольно часто менялись, но со всеми, с каждым из них. Они всё понимают, они неглупые, глубокие люди, но у них есть внутренние установки, которые, как они считают, основаны на внутринациональном консенсусе, которые не позволяют им от этого отступить. Поэтому они эту мантру произносят. А понимание того, что на основе таких установок невозможно достичь соглашения, я думаю, что у них есть", - пояснил Медведев.
Предмет переговоров по мирному договору между Россией и Японией с формальной стороны исчезает, поскольку Токио не хочет вести диалог без фиксации своего права на Курильские острова, а Москва после принятия поправок в Конституцию не имеет права их отчуждать, заявил Дмитрий Медведев.
"С чистого листа трудно что-то начинать в любой сфере. Есть определённые установки, во всяком случае установки жёсткие, которых придерживаются наши японские коллеги, о том, что нужно говорить о всех островах, о том, что они должны зафиксировать свой суверенитет. На эти жёсткие установки у нас сейчас есть уже решения, связанные с изменением Конституции: мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории. Поэтому если вставать на формальную позицию, то вообще исчезает предмет переговоров", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов - Кунашира, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые считает своими. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Большое интервью Дмитрия МедведеваДмитрий МедведевКурильские островаМоскваЯпонияТокиоПолитика
 
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