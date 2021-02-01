https://ria.ru/20210201/kurily-1595447460.html

Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов

Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов

Россия готова обсуждать с Японией возможность совместной экономической деятельности на Курильских островах, но Токио пока не хочет на это соглашаться, заявил... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:13

2021-02-01T10:13

2021-02-01T12:25

большое интервью дмитрия медведева

дмитрий медведев

курильские острова

москва

япония

токио

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия готова обсуждать с Японией возможность совместной экономической деятельности на Курильских островах, но Токио пока не хочет на это соглашаться, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что Россия предлагала создавать на Курилах совместные предприятия."Давайте вести экономическую деятельность в интересах и России, и Японии, активизировать обмены. Ну то есть здесь может быть самый широкий набор экономических возможностей использован. Но наши коллеги пока на это не хотят соглашаться, у них есть твёрдая установка, из которой они исходят", - добавил заместитель председателя Совбеза.Он отметил, что у японских коллег есть определённая доктрина. "Дело даже не в том, что они не поняли. Я же тоже неоднократно обсуждал с ними это, там премьеры довольно часто менялись, но со всеми, с каждым из них. Они всё понимают, они неглупые, глубокие люди, но у них есть внутренние установки, которые, как они считают, основаны на внутринациональном консенсусе, которые не позволяют им от этого отступить. Поэтому они эту мантру произносят. А понимание того, что на основе таких установок невозможно достичь соглашения, я думаю, что у них есть", - пояснил Медведев.Предмет переговоров по мирному договору между Россией и Японией с формальной стороны исчезает, поскольку Токио не хочет вести диалог без фиксации своего права на Курильские острова, а Москва после принятия поправок в Конституцию не имеет права их отчуждать, заявил Дмитрий Медведев.Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов - Кунашира, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые считает своими. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/kurily-1577075999.html

https://ria.ru/20190328/1552168150.html

курильские острова

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большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, курильские острова, москва, япония, токио, политика