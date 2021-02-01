Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов
10:13 01.02.2021 (обновлено: 12:25 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия готова обсуждать с Японией возможность совместной экономической деятельности на Курильских островах, но Токио пока не хочет на это соглашаться, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Да, новый премьер-министр Суга (премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга – ред.) сказал о том, что он хотел бы возобновить эти переговоры, и, наверное, через какое-то время это будет возможно, и наш президент будет с ним встречаться, обсуждать. Но по понятным причинам есть те нормативные установки, скажем так, включая важнейшую у нас Конституцию, исходя из которых мы суверенитетом не торгуем и никаких решений на эту тему принимать не можем. Но что можно и что всегда говорилось нашим японским коллегам: вопрос ведь не только в суверенитете – нельзя быть абсолютно упрямыми и упёртыми, а вопрос в том, чтобы эти территории совместно использовать", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Он напомнил, что Россия предлагала создавать на Курилах совместные предприятия.
"Давайте вести экономическую деятельность в интересах и России, и Японии, активизировать обмены. Ну то есть здесь может быть самый широкий набор экономических возможностей использован. Но наши коллеги пока на это не хотят соглашаться, у них есть твёрдая установка, из которой они исходят", - добавил заместитель председателя Совбеза.
11 сентября 2020, 10:45Пустить ракету. В Японии предложили "способ" вернуть Курильские острова
Он отметил, что у японских коллег есть определённая доктрина. "Дело даже не в том, что они не поняли. Я же тоже неоднократно обсуждал с ними это, там премьеры довольно часто менялись, но со всеми, с каждым из них. Они всё понимают, они неглупые, глубокие люди, но у них есть внутренние установки, которые, как они считают, основаны на внутринациональном консенсусе, которые не позволяют им от этого отступить. Поэтому они эту мантру произносят. А понимание того, что на основе таких установок невозможно достичь соглашения, я думаю, что у них есть", - пояснил Медведев.
Предмет переговоров по мирному договору между Россией и Японией с формальной стороны исчезает, поскольку Токио не хочет вести диалог без фиксации своего права на Курильские острова, а Москва после принятия поправок в Конституцию не имеет права их отчуждать, заявил Дмитрий Медведев.
"С чистого листа трудно что-то начинать в любой сфере. Есть определённые установки, во всяком случае установки жёсткие, которых придерживаются наши японские коллеги, о том, что нужно говорить о всех островах, о том, что они должны зафиксировать свой суверенитет. На эти жёсткие установки у нас сейчас есть уже решения, связанные с изменением Конституции: мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории. Поэтому если вставать на формальную позицию, то вообще исчезает предмет переговоров", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов - Кунашира, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые считает своими. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
28 марта 2019, 08:00"Курилы — наша исконная земля". Чему учат школьников в Японии