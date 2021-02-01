https://ria.ru/20210201/kropotkinskaya-1595449823.html
В Москве закрыли выход из вестибюля станции метро "Кропоткинская"
В Москве закрыли выход из вестибюля станции метро "Кропоткинская"
Северный вестибюль станции "Кропоткинская" московского метрополитена закрыт на выход по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:22
2021-02-01T10:22
2021-02-01T15:08
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Северный вестибюль станции "Кропоткинская" московского метрополитена закрыт на выход по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Пассажиров просят пользоваться южным вестибюлем станции.Причины закрытия не сообщаются.Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что временно закрытый северный вестибюль станции метро "Кропоткинская" заработал в штатном режиме.
https://ria.ru/20210201/metro-1595498568.html
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