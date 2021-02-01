https://ria.ru/20210201/krizis-1595570404.html

Эксперты заявили о системном кризисе современного мира

Эксперты заявили о системном кризисе современного мира

Мир находится в состоянии системного кризиса, который пока не ведет ни к каким решениям, отметили эксперты в ходе онлайн-презентации специального выпуска... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:56

2021-02-01T18:56

2021-02-01T19:45

высшая школа экономики (вшэ)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589491231_88:370:3071:2048_1920x0_80_0_0_280f5d702c39681e67c02c7437ec4797.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мир находится в состоянии системного кризиса, который пока не ведет ни к каким решениям, отметили эксперты в ходе онлайн-презентации специального выпуска журнала "Россия в глобальной политике" - "Кризис как возможность?".Кроме того, по мнению эксперта, можно говорить о цивилизационном кризисе. "Это кризис западной цивилизации, которая покинула свои коренные ценности… Этот кризис будет развиваться – мы видим, что произошло в Америке, в том числе с точки зрения формирования правительства, которое было сформировано не на основе какой-либо меритократии, а на основе старых связей и новой политической корректности", - сказал Караганов. "Этот кризис пока не ведет ни к каким решениям", - указал он. При этом одновременно идет нарастание авторитарных настроений в мире, отметил эксперт.Руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Макаров согласился с тем, что мир переживает системный кризис.Второй кризис, по его мнению, это собственно экономический, который только начинается. "Я сомневаюсь, что будет возврат к нормальности очень быстрый. Может быть, положительные темпы экономического роста в этом году, наверное, и будут формально, но это отнюдь не возврат даже к 2010 году", - пояснил он.Также Макаров отметил, что на первый план выходит социальный кризис, который долго недооценивали и который связан с растущим неравенством, а также кризис ценностей, многие из которых сейчас пересматриваются.При этом, по его словам, нынешний кризис не является пандемическим. "Пандемия стала неким триггером и определила лицо этого кризиса… но, конечно, это только триггер, а не первопричина, нынешний кризис гораздо более масштабный, нежели просто из-за прилетевший из ниоткуда пандемии", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20210126/krizis-1594564792.html

https://ria.ru/20201104/tsennosti-1583037388.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшая школа экономики (вшэ), в мире