https://ria.ru/20210201/krizis-1595570404.html
Эксперты заявили о системном кризисе современного мира
Эксперты заявили о системном кризисе современного мира
Мир находится в состоянии системного кризиса, который пока не ведет ни к каким решениям, отметили эксперты в ходе онлайн-презентации специального выпуска... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:56
2021-02-01T18:56
2021-02-01T19:45
высшая школа экономики (вшэ)
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мир находится в состоянии системного кризиса, который пока не ведет ни к каким решениям, отметили эксперты в ходе онлайн-презентации специального выпуска журнала "Россия в глобальной политике" - "Кризис как возможность?".Кроме того, по мнению эксперта, можно говорить о цивилизационном кризисе. "Это кризис западной цивилизации, которая покинула свои коренные ценности… Этот кризис будет развиваться – мы видим, что произошло в Америке, в том числе с точки зрения формирования правительства, которое было сформировано не на основе какой-либо меритократии, а на основе старых связей и новой политической корректности", - сказал Караганов. "Этот кризис пока не ведет ни к каким решениям", - указал он. При этом одновременно идет нарастание авторитарных настроений в мире, отметил эксперт.Руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Макаров согласился с тем, что мир переживает системный кризис.Второй кризис, по его мнению, это собственно экономический, который только начинается. "Я сомневаюсь, что будет возврат к нормальности очень быстрый. Может быть, положительные темпы экономического роста в этом году, наверное, и будут формально, но это отнюдь не возврат даже к 2010 году", - пояснил он.Также Макаров отметил, что на первый план выходит социальный кризис, который долго недооценивали и который связан с растущим неравенством, а также кризис ценностей, многие из которых сейчас пересматриваются.При этом, по его словам, нынешний кризис не является пандемическим. "Пандемия стала неким триггером и определила лицо этого кризиса… но, конечно, это только триггер, а не первопричина, нынешний кризис гораздо более масштабный, нежели просто из-за прилетевший из ниоткуда пандемии", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20210126/krizis-1594564792.html
https://ria.ru/20201104/tsennosti-1583037388.html
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РИА Новости
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высшая школа экономики (вшэ), в мире
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мир находится в состоянии системного кризиса, который пока не ведет ни к каким решениям, отметили эксперты в ходе онлайн-презентации специального выпуска журнала "Россия в глобальной политике" - "Кризис как возможность?".
"Это кризис современного капитализма, стимулируемого бесконечным потреблением, при этом с потерей большинства тех этических норм, которые когда-то сделали капитализм относительно цивилизованным и прогрессивным", - сказал декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. При этом все это сопровождается неконтролируемым ростом потребления цифровой информации, который усугубляет загрязнение окружающей среды, добавил он.
Кроме того, по мнению эксперта, можно говорить о цивилизационном кризисе. "Это кризис западной цивилизации, которая покинула свои коренные ценности… Этот кризис будет развиваться – мы видим, что произошло в Америке
, в том числе с точки зрения формирования правительства, которое было сформировано не на основе какой-либо меритократии, а на основе старых связей и новой политической корректности", - сказал Караганов. "Этот кризис пока не ведет ни к каким решениям", - указал он. При этом одновременно идет нарастание авторитарных настроений в мире, отметил эксперт.
Руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Игорь Макаров согласился с тем, что мир переживает системный кризис.
"Это, во-первых, кризис того, что называется public policy, потому что ни одна страна эффективно противостоять коронавирусу и связанным с ним вызовам не смогла… Каким-то образом адаптировать политику – не только систему здравоохранения, которая является наиболее очевидным примером, а систему социальной и государственной политики к новым условиям мы не смогли", – сказал он.
Второй кризис, по его мнению, это собственно экономический, который только начинается. "Я сомневаюсь, что будет возврат к нормальности очень быстрый. Может быть, положительные темпы экономического роста в этом году, наверное, и будут формально, но это отнюдь не возврат даже к 2010 году", - пояснил он.
Также Макаров отметил, что на первый план выходит социальный кризис, который долго недооценивали и который связан с растущим неравенством, а также кризис ценностей, многие из которых сейчас пересматриваются.
При этом, по его словам, нынешний кризис не является пандемическим. "Пандемия стала неким триггером и определила лицо этого кризиса… но, конечно, это только триггер, а не первопричина, нынешний кризис гораздо более масштабный, нежели просто из-за прилетевший из ниоткуда пандемии", - пояснил эксперт.