https://ria.ru/20210201/kredit-1595419329.html

В Ассоциации российских банков оценили шансы улучшить кредитную историю

В Ассоциации российских банков оценили шансы улучшить кредитную историю

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью радио Sputnik пояснил, что в финансовых организациях понимают сложности заемщиков, связанные с РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T04:43

2021-02-01T04:43

2021-02-01T04:43

россия

кредиты

банки

гарегин тосунян

экономика

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Россиянам объяснили способ улучшить кредитную историю

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью радио Sputnik пояснил, что в финансовых организациях понимают сложности заемщиков, связанные с пандемией, и будут их учитывать. В то же время, по его словам, нужно, чтобы люди настроились на ответственное отношение к кредитам.Вызванные распространением коронавируса проблемы в экономике накапливались на протяжении большей части 2020 года. Это привело к тому, что на ближайшие полгода, а может быть, и дольше, банки будут проявлять повышенную сдержанность в отношении заемщиков, считает Тосунян."У людей пока нет полного понимания того, как они будут "выкарабкиваться" из связанной с пандемией ситуации: нужно быть готовыми к тому, что бесконечно льготы предоставляться не могут, и кредитные каникулы тоже будут действовать только какой-то ограниченный период. Поэтому нужно, чтобы психологический барьер был преодолен, и люди настроились на более ответственное отношение к кредитам", – отметил президент АРБ.Следует ожидать, что в ближайшие месяцы банки будут выдавать кредиты с повышенной осторожностью. При этом, пояснил Тосунян, предпочтение будет отдаваться клиентам, которые проявили себя в качестве ответственных заемщиков ‒ а таких оказалось немало."Мы ожидали, что заемщики, учитывая возможные льготы, кредитные каникулы, начнут ими массово пользоваться. Но этого не произошло. Ответственные заемщики этим мало пользовались, а безответственные себя, конечно, проявили. И, возможно, это тоже один из факторов, который помог банкам дифференцировать заемщиков и выявить тех, кто, пытаясь воспользоваться ситуацией, старался побольше назанимать, от тех, кто ответственно подходит к кредитам", – пояснил президент АРБ.Те, кто не смог избежать просрочек по кредитам, имеют все шансы восстановить хорошую кредитную историю и вернуться в ряды ответственных заемщиков, объяснил Тосунян."Банки понимают, что безответственное поведение по отношению к кредитным организациям – это не вина людей: из-за пандемии они неожиданно для себя оказались в сложной ситуации. У тех, кто начнет возобновлять работу своего бизнеса в условиях жесткого отношения со стороны банков, безусловно, есть шанс восстановить свою хорошую кредитную историю. Она учитывает поведение заемщика не на протяжении трех месяцев, а за последние несколько лет", ‒ сказал собеседник радио.В то же время, по его словам, нужно быть готовыми к тому, что в ближайшее время условия кредитования станут более жесткими с точки зрения залогов и ставок.

https://ria.ru/20201216/otkaz-1589413186.html

https://ria.ru/20201130/bank-1587018591.html

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россия, кредиты, банки, гарегин тосунян, экономика