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В Красноярске продлили режим "черного неба"
В Красноярске продлили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске, введенный с субботы до понедельника, продлен до вечера среды, сообщает Среднесибирское управление по... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:00
2021-02-01T15:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске, введенный с субботы до понедельника, продлен до вечера среды, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Красноярске в субботу в четвертый раз с начала года был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он должен был продлиться до 19.00 понедельника.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю советует жителям в период действия режима НМУ уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улице.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, общество

В Красноярске продлили режим "черного неба"

15:00 01.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкНиколаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске
Николаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске, введенный с субботы до понедельника, продлен до вечера среды, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Красноярске в субботу в четвертый раз с начала года был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он должен был продлиться до 19.00 понедельника.
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"С 19 часов 1 февраля 2021 года до 7 часов 3 февраля 2021 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю советует жителям в период действия режима НМУ уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улице.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярскОбщество
 
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