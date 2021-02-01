https://ria.ru/20210201/krasnoyarsk-1595518767.html

В Красноярске продлили режим "черного неба"

В Красноярске продлили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске, введенный с субботы до понедельника, продлен до вечера среды, сообщает Среднесибирское управление по... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:00

2021-02-01T15:00

2021-02-01T15:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярский край

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске, введенный с субботы до понедельника, продлен до вечера среды, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Красноярске в субботу в четвертый раз с начала года был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он должен был продлиться до 19.00 понедельника.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю советует жителям в период действия режима НМУ уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улице.

https://ria.ru/20210127/balans-1594808587.html

красноярский край

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, общество